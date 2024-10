Jari Porttilan Sasha Barkov - NHL:n supertähti -kirja julkaistaan 23.10.2024

Kirjassa kerrotaan myös siitä kiekkoilijan polusta jota pitkin moni nuori tavoittelee NHL:ää. Oman tarinansa tiestä NHL:n supertähdiksi kertovat Jari Kurri ja Teemu Selänne. Kirjassa selvitetään myös sitä, miksi juuri Tapparan organisaatio on pystynyt tuottamaan suuria NHL-tähtiä ja mikä merkitys nuorten kehityksellä on Pohjola-leirillä, jossa 120 maan parasta 15-vuotiasta kiekkoilijaa tavoittelee maajoukkuepaikkaa.

Kalervo Kummolan aikakaudella Suomeen ryhdyttiin rakentamaan jäähalleja ympäri maata ja niiden ansiosta Suomesta tuli yksi maailman johtavista kiekkomaista. Silloin myös Liiga arvostettiin maailman toiseksi parhaaksi kiekkosarjaksi, nyt se on Kummolan mukaan vajonnut sijalle kuusi.

Toimittaja Jari Porttila on Suomen kokeneimpia urheilutoimittajia. Hän oli Iltalehden toimittajana jo Helsingin MM-kisoissa 1982. Hän on seurannut olympialaisissa Leijonien pelejä jo vuodesta 1992, kaikkiaan viisissä talviolympialaisissa. Porttila on kirjoittanut tätä ennen kuusi kirjaa.

Aleksander Barkov ei ole osallistunut kirjan tekemiseen.

