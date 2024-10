Yllätysrakkautta-kirjassa aiemmista osista tutun Melinan vanhat ja uudet romanssit risteävät

Kesä Pariisissa on muisto vain. Melina on palannut Lappiin ja elää kiireistä opiskelijaelämää. Kuura on muuttanut hänen naapuriinsa, ja kaksikko on lähes erottamaton. Mitä tapahtuu, kun ranskalainen romanssi Jules saapuukin yllättäen pohjoiseen ja hurmaa kaikki? Melinan tunteet Julesia kohtaan lämpenevät nopeasti. Jules on kuitenkin mustasukkainen Kuurasta. Kolmiodraama on valmis ja paisuu kuin nuotiolla paistettavan tikkupullan taikina.

Melina saa yllättävän ehdotuksen, johon hän tarttuu. Hän muuttaa Kuuran kanssa talveksi Luostolle mökkiin hankien keskelle ja alkaa majoittaa turisteja. Jännittävin vieraista on brittiläinen Marcus, joka saa Melinan katselemaan uusin silmin kaikkea. Eräänä iltana ovella seisoo yllättävä mutta tuttu vieras, jonka kanssa Melina pääsee unohtumattomalle hiihtovaellukselle. Kun kyse on Melinasta, ei kommelluksilta voi välttyä!

Yllätysrakkautta jatkaa kirjoista Sarjarakastuja ja Ranskalainen romanssi tutun Melinan tarinaa. Tittamari Marttinen on kirjailija, joka on kirjoittanut teoksia lapsille, nuorille ja aikuisille ja joka on aina valmis lähtemään uudelle seikkailulle.

teos: Yllätysrakkautta

kirjailija: Tittamari Marttinen

Kansi: Saara Helkala

kustantaja: Avain

ISBN: 9789523045521

ilmestymispäivä: 16.10.2024