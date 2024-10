Joka neljäs kärsii yksinäisyydestä töissä – työyksinäisyys on globaali ilmiö

Compass Group Suomi tarjoaa laadukkaita ruoka- ja monipalveluita, joista asiakkaan on aina vaivatonta valita vastuullisesti. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt ravintoloissamme tarjottavalle lounaalle ja pakatulle ruoalle Avainlippu-tunnuksen. Kotimaiset ja sesonginmukaiset raaka-aineet ovat meillä etusijalla. Palvelemme asiakkaitamme suurella sydämellä, aina turvallisuus, terveys ja hyvinvointi etusijalla. Tuomme iloa ja virkistystä päivään koululaisille, opiskelijoille, työntekijäille, toipilaille, senioreille ja tapahtumakävijöille paikan päällä tai mukaan otettuna. Meillä jokaisen työpanosta arvostetaan: rakennamme yhdessä uusia toimintatapoja sekä parempaa henkilöstö- ja asiakaskokemusta. Meitä compassilaisia on Suomessa 3000. Palvelubrändejämme Suomessa ovat muun muassa Amica, Food & Co, Market 24/7 ja Unison.