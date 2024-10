Sebastian Westberg on Vuoden yksinyrittäjä, Taneli Ristmerestä Vuoden nuori yrittäjä

Sebastian Westbergin Sebfmx Events Oy syntyi rakkaudesta lajiin

Vuoden yksinyrittäjän Sebastian Westbergin Sebfmx Events Oy tarjoaa freestyle-motocrossin ajoesityksiä, globaalia markkinointiyhteistyötä, nuorten ajoleirejä sekä omaa tapahtumatuotantoa.

Kyky kaupallistaa oma osaamisensa on yrityksen ydin. Westberg tuotteistaa ja kaupallistaa oman urheilijuutensa ja temppunsa sekä yritystoiminnan muut palvelut. Salolainen Westberg kiertää tuottamassa näyttäviä ajoesityksiä Suomessa ja ympäri maailmaa samalla siirtäen osaamistaan uudelle sukupolvelle.

Sebfmx Events Oy perustettiin intohimosta omaan harrastukseen. Nykyään yksinyrittäjänä toimivan Westbergin yrityksen visio on olla Suomessa markkinajohtaja ja tarjota asiakkaalle paras mahdollinen asiakaskokemus. Westberg vastaa itse ohjelmansa suunnittelusta ja tuottamisesta ja kokoaa kulloinkin tarvittavat yhteistyökumppanit ja kollegat yhteen.

Yrittäjä haluaa esimerkillään kannustaa lapsia ja nuoria turvalliseen moottoriurheiluun. Vastuullisuus on huomioitu yrityksen muussakin toiminnassa. Yritys huomioi vähäpäästöisen ajamisen sekä tuottaa toimitiloille vaadittavan energian omavaraisesti. Liiketoiminnan kestävä kasvu rakentuu yrittäjän ahkeraan otteeseen ja tinkimättömään laatuun.

Vuoden yksinyrittäjien palkintosumma on 15 000 euroa. Tämän mahdollistaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Sebfmx Events Oy

Perustettu: 2012

Perustaja ja toimitusjohtaja: Sebastian Westberg

Kotipaikka: Salo

Liikevaihto 2023: 104 000 euroa

Taneli Ristmeren Buildie Oy yhdistää teknologian perinteiseen rakentamiseen

Vuoden nuoreksi yrittäjän Taneli Ristmeren perustama Buildie Oy tarjoaa ainutlaatuisen mobiilisovelluksen infrarakentamisen dokumentointiin ja laadunhallintaan. Yrityksen liikeidea yhdistää innovatiivisella tavalla teknologian rakennusalan perinteiseen toimintamalliin.

Tamperelainen Ristmeri perusti yhtiön 24-vuotiaana vuonna 2015 taustanaan ammattikoulusta hankittu talonrakentajan perustutkinto. Hän oli työmailla havainnut vanhojen asenteiden, hintakilpailun aiheuttaman kiireen ja huonon valvontatyön näkyvän rakentamisen laadussa. Ristmeren ideana oli kehittää ratkaisu, jolla urakoitsijan laatuvirheet saataisiin kiinni ajoissa, jotta huonosta laadusta ja kasvavasta korjausvelasta päästäisiin eroon. Hän kehitti omaan ideaansa perustuen mobiilisovelluksen, jolla työntekijät dokumentoivat työn laadun.

Yrityksestä on kasvanut merkittävä ohjelmistoalan toimija Pirkanmaalla. Viime vuosina Buildie on laajentanut toimintaansa Pohjoismaihin ja Baltiaan. Buildien työyhteisö on kasvava, uutta luova ja eteenpäin katsova.

Buildie-sovelluksesta on tullut valtakunnallisesti suosituin infra-alan laadunvalvonnan sovellus, jota käytetään jo yli sadassa kunnassa ja kaupungissa Suomessa.

Vuoden nuoren yrittäjän palkintosumma on 20 000 euroa ja sen mahdollistaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Buildie Oy

Perustettu: 2015

Perustaja ja toimitusjohtaja: Taneli Ristmeri

Kotipaikka: Tampere

Työntekijöitä: 30

Liikevaihto 2023: 2 700 000 euroa

Palkittujen kuvat ja videot saatavissa median vapaaseen käyttöön täältä. Kuvaaja Satu Mali.