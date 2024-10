Hyvinvointialueen tilinpäätösennuste merkittävästi alijäämäinen

Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos on -60,1 miljoonaa euroa ollen noin 27.7 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja vuoden 2024 tilinpäätösennusteen yhteenlaskettu alijäämä nousee noin 126,8 miljoonaan euroon. Lainsäädännön mukaan hyvinvointialueiden alijäämät tulee olla katettuna vuoden 2026 tilinpäätöksessä.

Oman palvelutuotannon ylitykset johtuvat palvelujen oston hintojen noususta, henkilöstökulujen ja vuokratyövoiman kasvusta sekä lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen ostosta. Lisäksi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmalle asetetut säästötavoitteet eivät toteudu täysimääräisinä kuluvana vuonna, vaan vaikutukset kohdentuvat tuleville vuosille. Lisäksi erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän noin 12,3 miljoonaa euroa talousarviosta.

Vuoden 2025 talousarvio valmistelussa

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion valmistelutilannetta. Talousarviovalmistelun lähtökohtana on, että vuoden 2025 talousarvio ei kasvata jo olemassa olevaa alijäämää. Jotta vuodelle 2025 voidaan tavoitella pientä ylijäämää, tarkoittaa tämä noin 23,55 miljoonan euron säästöjä. Säästöjä tavoitellaan lomapalkkavelan pienentämisellä (n. 7 Me), kehittämishankkeilla (n. 8 Me), ja lisäksi erikseen valmisteltavilla säästötoimenpiteillä (n. 8,6 Me) palvelutuotannossa.

Valtiovarainministeriö on antanut vahvan viestin siitä, että hyvinvointialueiden tulisi saada taloutensa ylijäämäiseksi jo vuonna 2025. Valmistelussa on huomioitava, että lainsäädäntöön ei ole tiettävästi tulossa muutosta alijäämän kattamisaikatauluun. Tästä huolimatta tilintarkastajan näkemyksen mukaan taloussuunnitelman tulisi kuitenkin olla mieluummin realistinen kuin väkisin tasapainotettu vuoden 2026 loppuun mennessä.

Vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman valmistelu jatkuu loka-marraskuun aikana ja aluehallituksen esitys aluevaltuustolle tulee päätöksentekoon joulukuussa.

