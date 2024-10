Toimittaja Miia Saaren esikoisromaani Toimenpidepäivät on julkaistu

Toimittaja Miia Saari joutui työttömäksi ison mediatalon yyteissä vuonna 2019. Hän joutui rakentamaan uransa uudestaan yli 50-vuotiaana, irtisanottuna työttömänä.

Saari etsi turhaan töitä yli kaksi vuotta ja joutui työhaastatteluissa kumoamaan sekä ikäänsä että osaamiseensa liittyviä ennakkoluuloja.

”On outoa, että yli 50-vuotiasta pidetään vanhana duunarina, mutta pomoiksi he kelpaavat. Presidentteinäkin on kaiken maailman harmaahapsia”, Saari sanoo.

Kova työ tuotti kuitenkin hedelmää, ja Saari sai pätkätöiden jälkeen vakituisen työpaikan tammikuussa 2024. Vappuaattona 2024 hän oli takaisin lähtöpisteessä, työttömänä työnhakijana. Nyt vielä viisi vuotta vanhempana, 56-vuotiaana.

Saaren tytär kommentoi potkuja näin: ”Äiti, sinusta on tullut Aku Ankka.”

Nyt Saarella on kuitenkin titteli, joka on voimassa ikuisesti. Hänestä kehittyi kirjailija.

”Olen käsittänyt, että tästä hommasta minua ei voida irtisanoa”, Saari naurahtaa.

Saaren esikoisteos, työelämän jännittävistä outouksista kertova Toimenpidepäivät putkahti painosta syyskuun lopussa. Painokoneen rikkoutuminen on hieman viivästyttänyt kirjan ilmestymistä, mutta sen ansiosta kirjasta tuli täysin kotimainen tuote.

Toimenpidepäivät on tragikoomisia sävyjä saava hulvaton ajankuva uusiksi rakentuvasta maailmasta juuri ennen keskustelevan tekoälyn maihinnousua. Se on myös tarina ikärajat rikkovasta ystävyydestä ja majavista.

MediaTalossa alkavat osastolta toiseen etenevät yyteet, ja toimittaja Tiia Rautanen pelkää joutuvansa lähtölistan kärkeen muiden yli 50-vuotiaiden kanssa.

Tuolileikin voittajat pääsevät upouuteen pilvenpiirtäjään, häviäjät marssitetaan pelottavan Lohikäärmeen huoneeseen irtisanottaviksi.

Tiia yrittää selviytyä töistään, mutta pelkää sekoavansa rapistuvan toimitalon oudoissa ympyröissä. Koirat ovat syrjäyttämässä ihmiset, ja Tiiasta tuntuu kuin joku tarkkailisi häntä.

Roosa-äidillä on omat ongelmansa vanhusten palveluyhteisössä. Kaiken lisäksi tuulimyllyt uhkaavat Rautasten kesäparatiisia.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt Kalle Niinikangas 040 59 22 446 enostone@enostone.fi

Haastattelupyynnöt voit lähettää myös suoraan Miia Saarelle Ota yhteyttä-lomakkeen kautta sivustolla sainpotkut.fi

Miia Saari on vuonna 1967 syntynyt vantaalainen toimittaja ja kirjailija, joka on syntynyt Jämsässä, viettänyt vauva-aikansa Äänekoskella, lapsuutensa Jämsänkoskella ja nuoruutensa Vaasassa. Aikuisena hän on asunut muun muassa Lappeenrannassa, Imatralla, Tampereella, Helsingissä ja Kuusamossa.

Hän lomailee Liperissä ja Multialla.

Miia Saari esiintyy Helsingin kirjamessuilla perjantaina 25.10 klo 14.30 Hakaniemi-lavalla.

Pressikuva: Atte Leskinen.

Miiasta on lisätietoja myös tässä Journalisti-lehden jutussa:

https://journalisti.fi/artikkelit/2024/09/miia-saari-sai-yli-viisikymppisena-kahdesti-potkut-ja-teki-kokemustensa-pohjalta-kirjan/