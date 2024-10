SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Hallituksen vimma kyykyttää palkansaajia ja erityisesti naisia on loputon

– Hallituksen esittämä palkkakuoppalainsäädäntö on jatkoa päätösten sarjalle, jolla isketään nimenomaan naisvaltaisiin, heikommassa asemassa oleviin ja matalasti palkattuihin aloihin, sanoo Lindtman.

Lindtmanin mukaan puuttumalla sovittelijan riippumattomuuteen ja tasapuolisuuteen, eli käytännössä sovittelijan kädet sitomalla, monet alat uhkaavat tulla tuomituksi ikuiseen palkkakuoppaan. Jopa oikeuskansleri on todennut, että esitys vaikuttaa palkansaajien sopimusvapauteen.

– On iso riski, että palkkatasa-arvon kehitys kääntyy vuosikymmeniä taaksepäin, Lindtman varoittaa.

– SDP:n viesti on selvä: Hallituksen on vedettävä palkkakuoppalaki pois ja sitouduttava palkkatasa-arvon edistämiseen. Sen on lopetettava työmarkkinakaaoksen lietsominen. Hallituksen on vihdoin ryhdyttävä arvostamaan suomalaista työntekijää, sillä he rakentavat tämän maan menestyksen, Lindtman päättää.

SDP jätti yhdessä koko opposition kanssa hallitukselle välikysymyksen palkkatasa-arvosta. Välikysymyskeskustelu käydään tiistaina 15.10.2024.