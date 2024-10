Kokoomuksen Partanen: "SDP:ltä poliittisen pelottelun ennätys"

”Perjantain välikysymys ei ilmeisesti riittänyt sosialidemokraateille, joten he päättivät käynnistää ennätystehtaan – lopputuloksena on pelonlietsonnan ja populismin kiistaton Suomen ennätys. Kaikkia esitettyjä vääriä väitteitä on mahdotonta oikoa”, Partanen laukoo.

”Toisin kuin oppositio väittää, tällä esityksellä ei puututa mitenkään työmarkkinaosapuolten vapauteen sopia palkoista ja työehdoista. Esityksellä annetaan valtakunnansovittelijalle ja sovittelulautakunnalle nykyistä vahvempi selkänoja tukea työmarkkinoiden toimivuuden ja kansantalouden kokonaisedun kannalta kestäviä ratkaisuja. Jatkossa asioita ei myöskään kannata viedä ”päätyyn asti” sovittelijalle pelkästään osoituksena voimannäytöstä”, Partanen sanoo.

Partanen kiistää jyrkästi opposition syytökset siitä, että esityksen myötä julkisten alojen palkat olisi ikuisesti betonoitu kuoppaan.

”On vahingollista, että tosiasioissa pysymisen sijaan oppositio SDP:n johdolla on ottanut työkalukseen pelottelun ja eripuran lietsomisen. On yksiselitteisen virheellistä väittää, että julkisten naisvaltaisten alojen palkat eivät voisi tulevaisuudessa kehittyä. Työmarkkinaosapuolilla on jatkossakin täydet mahdollisuudet kehittää eri alojen palkkausta sopimalla. Valtakunnansovittelijakin on joutunut puuttumaan liikaan liioitteluun toteamalla, että muutokset sovittelutyöhön eivät ole kovin dramaattisia”, Partanen sanoo.

”Ja vaikka tätä esitystä ei olisi, on vientiyritysten pärjääminen ehdoton edellytys julkisen sektorin palkanmaksukyvyn turvaamiselle ja suomalaisten palkkojen nousulle. Oppositiossa on täysin unohdettu, että me suomalaiset elämme viennistä. Viennin kautta taistellaan suomalaisille osa maailman talouskakusta. Unohdus on isänmaan kannalta valitettava”, Partanen jatkaa.

”Hallitus on myös ehdottoman sitoutunut parantamaan julkisen sektorin työelämän laatua ja työelämän tasa-arvoa. Hyvän työn ohjelma sote-sektorilla on tästä esimerkki. Sen avulla parannetaan mm. työajan käyttöä, työoloja ja -hyvinvointia sote-alalla. Työvoiman saatavuutta voidaan myös turvata erilaisilla valtakunnallisia sopimuksia täydentävillä paikallisilla ratkaisuilla. Raskaus- ja perhevapaasyrjintään puuttumisen lisäksi hallitus selvittää toimenpiteitä työmarkkinoiden segregaation purkamiseksi. Työmarkkinoiden voimakas eriytyminen miesten ja naisten aloiksi on suurin selittävä tekijä sukupuolten välisille palkkaeroille”, Partanen päättää.