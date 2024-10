Financial Timesin vertailu: Aalto Executive MBA:lla jälleen Pohjoismaiden tyytyväisimmät osallistujat

Aalto Executive MBA -ohjelma on valittu jälleen sadan parhaan joukkoon maailman arviolta neljästätuhannesta EMBA-ohjelmasta. Vuosittaisen vertailun julkaisee arvostettu talouslehti Financial Times.

Aalto Executive MBA sai asiakastyytyväisyydestä parhaat pisteet vertailun neljästä pohjoismaisesta kouluttajasta.

”Olemme todella ylpeitä myös siitä, että kuulumme asiakastyytyväisyydessä kymmenen parhaan joukkoon, kun tarkastellaan Euroopassa tarjolla olevia EMBA-ohjelmia. Financial Timesin Executive MBA -arviointi on yksi tärkeimmistä kansainvälisistä vertailuista alallamme”, Aalto EE:n akateeminen johtaja Mikko Laukkanen sanoo.

Tänä vuonna Aalto EMBA -ohjelman kokonaissijoitus FT EMBA -rankingissa oli 88, viisi sijaa parempi kuin vuotta aiemmin.

Aalto EMBA:n sijoitusta paransivat FT:n vertailun muuttuneet kriteerit. FT EMBA -ranking koostuu seitsemästätoista eri tavoin painotetusta kriteeristä, joihin on uusina nostettu alumniverkostot, hiilijalanjälki ja vastuullisuus.

Aalto EMBA:n hiilijalanjälki on vertailun ohjelmista globaalisti sijalla 19. Kriteereihin kuului, onko koulutusorganisaation hiilijalanjäljestä saatavissa julkista auditoitua tietoa. Aalto-yliopistolla tällainen auditointi on.

”Olemme seuranneet ilahtuneina, että FT on ajassa kiinni ja nostanut vastuullisuuden ja kestävän kehityksen painoarvoa mittareissaan. Nämä asiat ovat meillä hyvällä tolalla emmekä tee niitä menestyäksemme rankingeissa vaan koska pidämme niitä tärkeinä”, Laukkanen painottaa.

Myös alumnitoiminnan nosto kriteereihin tuki Aalto EMBA:n asemaa vertailussa. Alumnitoiminnan laatua arvioivat opiskelijat, ja Aalto EMBA:n sijoitus globaalissa listauksessa oli 49.

”Menestys alumnitoiminnassa kertoo siitä, että meillä on erinomaisia osallistujia. Ohjelma onnistuu houkuttelemaan kokeneita osallistujia, jotka luovat kaikille ryhmässä ainutlaatuisen ympäristön myös toisilta oppimiseen ja verkostoitumiseen. On hienoa, että he haluavat olla aktiivisesti mukana maailmanluokan alumnitoiminnassamme”, sanoo Aalto EE:n MBA-ohjelmista vastaava johtaja Kerttu Kuokkanen.

FT Ranking perustuu sekä osallistujien suoraan Financial Timesille antamiin tietoihin että yliopistojen tuottamaan tilastoaineistoon. Vastaajina vertailussa ovat aina kolme vuotta sitten vertailun Executive MBA -ohjelmasta valmistuneet.

Aalto EMBA on sijoittunut Financial Timesin Executive MBA -vertailussa sadan parhaan joukkoon yhtäjaksoisesti vuodesta 2006. Tänä aikana mukana on ollut yli 200 kouluttajaa, joista vain parikymmentä on yltänyt yhtä pitkäjänteiseen saavutukseen.