Tobias Mehnertin uutuuskirja "Henkisyyden sudenkuopat" auttaa voittamaan henkisen egon haasteet

Oletko joskus kokenut itsesi jollain tavoin paremmaksi kuin ympärilläsi olevat ihmiset, koska olet syventynyt henkiseen kirjallisuuteen ja pohdit syvällisesti elämää? Me kaikki saatamme joskus eksyä henkisyyden polulla, ajautua henkisen egomme ohjaamaksi.

Tobias Mehnertin uutuuskirja sukeltaa humoristisella otteella aiheeseen tarjoten selkeitä ja käytännönläheisiä työkaluja henkisen egon tunnistamiseen ja sen vaikutuksista vapautumiseen. Kirja pohjautuu Mehnertin omiin henkisiin oivalluksiin, jotka johtivat hänet kyseenalaistamaan henkisyyden illuusion ja henkisen egon roolin nyky-yhteiskunnassa.

Kirja on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita syvemmästä henkisestä ymmärryksestä. Kirjan avulla voit parantaa itsetuntemustasi, oppia välttämään yleisimpiä henkisyyden ansakuoppia ja löytää aidomman ja tasapainoisemman tavan lähestyä henkistä kasvua.

Tobias Mehnert on diplomi-insinööri ja kolmen tyttären isä. Tobias haluaa auttaa muita tunnistamaan henkisen egon mekanismeja, jotta voimme löytää aidomman tien henkiseen kasvuun ja valaistumiseen.

Kirja julkaistiin 10.10.2024.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.