Taidetta, elämyksiä ja esityksiä Kangasalan näyteikkunoissa 4.–10.11.

Viikon aikana on mahdollista ihastella kuvataidetta, kun Kangasalan Kuvataiteen Ystävät ry ripustaa jäsentensä teoksia Kunnantien ja Kuohunharjuntien risteyksessä sijaitsevan Harjunsolan taideikkunaan. Muissa saman kiinteistön ikkunoissa on esillä kuvataiteilija Marika Viskarin maalauksia, sekä Katariina Kirveen valoveistoksia ja 3D-projektorilla heijastettu animoitu teos.

Kangasalan kameraseuran ikkunassa on viikon varrella nähtävillä eri esityksiä, joissa on seuran jäsenten ottamia luontokuvia. Taideikkunoihin on mahdollista tutustua ympäri vuorokauden. Valon ja varjon leikkiä sekä salaperäisiä säveliä voit puolestaan kokea Pirkanmaan musiikkiopiston Suora lähetys - varjokuvakonsertissa keskiviikkona 6.11. klo 16–18.

Harjunsolan lisäksi Ruudun takaa levittäytyy myös Auton ja tien museoon Mobiliaan, missä esitetään Studio Piagrinan ja Kulttuurisosuuskunta Terän tanssia, sirkusta, akrobatiaa ja valoa yhdistävä teos maanantaina 4.11. ja keskiviikkona 6.11. kello 17:30.

Ruudun takaa on Operaatio Pirkanmaa-hankkeen päätösprojekti, joka toteutetaan Kangasalan lisäksi 19 muulla pirkanmaalaisella paikkakunnalla loka-marraskuussa. Tapahtumiin on vapaa pääsy.