Muuttunut toimintaympäristö korostaa Tullin roolia turvallisuusviranomaisena – Valtiovarainministeri Riikka Purra vieraili suljetulla itärajalla

Valtiovarainministeri Riikka Purra vieraili Tullin vieraana Vaalimaan rajanylityspaikalla maanantaina 14. lokakuuta. Itärajan maantieliikenteen rajanylityspaikat suljettiin marraskuussa 2023, minkä vuoksi tavara- ja henkilöliikenne siellä on pysähtynyt kokonaan.

− Tulli tekee tärkeää turvallisuustyötä menestyksekkäästi tiukasta talousraamista ja tuottavuustoimista huolimatta. Täällä rajan pinnassa turvallisuuden merkitys korostuu – geopoliittinen tilanne on tuonut Tullille uusia tehtäviä. Rajojen valvonta ja kontrollointi on suvereenin maan perustehtäviä, sanoi ministeri Purra.

Tullin toiminnan tavoitteena on, että yhteiskuntamme ja ympäristömme on turvallinen ja vakaa. Kansainvälisen kaupan valvonnasta vastaavana viranomaisena Tullin tehtävänä on suojella yhteiskuntaa ja sen taloudellisia intressejä sekä sujuvoittaa laillista ulkomaankauppaa. Yksi Tullin viime vuosien keskeisimmistä tehtävistä on ollut Venäjälle määrättyjen pakotteiden noudattamisen valvonta ja vaikutusten seuraaminen.

− Turvallisuuspolitiikan muutokset sekä yhteiskunnan Tulliin kohdistamat odotukset ovat muuttaneet toimintaympäristöämme ja asettaneet Tullin ja muut sisäisen turvallisuuden viranomaiset uusien haasteiden eteen. Tullin rooli turvallisuusviranomaisena on entisestään korostunut. Tullille kuuluu niin sanotun kovan turvallisuuden lisäksi myös turvallisuus laajassa merkityksessä. Se tarkoittaa esimerkiksi yritysten tasa-arvoisen kilpailun mahdollistamista sekä kuluttajien, ympäristön ja ilmaston turvallisuutta. Tulli on siten varmistamassa koko yhteiskuntamme turvallisuutta ja hyvinvointia, sanoi Tullin pääjohtaja Sami Rakshit.

Toimintaympäristön muutoksen myötä turvallisuusviranomaisyhteistyön merkitys on kasvanut. PTR-yhteistyöllä (Poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos) on merkittävä rooli sisäisen turvallisuuden takaajana.

Tämänpäiväisellä vierailulla Vaalimaan rajatarkastusaseman päällikkö Jenni Kinnunen Rajavartiolaitokselta esitteli ministeri Purralle, pääjohtaja Rakshitille, valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalolle ja kansliapäällikkö Juha Majaselle Vaalimaan rajanylityspaikan varautumisjärjestelyjä ja rajamenettelylain merkitystä rajavalvontaan liittyen.

Itärajan sulku kohdistaa painetta länsirajalle

Tullin suljettujen rajanylityspaikkojen henkilöstö on tällä hetkellä komennuksilla pääasiassa Helsingin satamissa ja Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Suomen ulkomaankaupasta 95 prosenttia saapuu maahan meriteitse EU-alueelta. Tavarakauppaan ja huoltovarmuuteen liittyen myös maarajan merkitys on korostunut. Kun tavaraliikenne reitittyy uudelleen itäliikenteen ja -kaupan tilanteen vuoksi, paine kohdistuu satamien ohella Suomen länsirajalle, joka on Suomelle tärkeä huoltoreitti.

Itärajan sulun vuoksi myös länsirajan valvonnan tarve kasvaa laittoman tavaraliikenteen paljastamiseksi ja laillisen tavaraliikenteen sujuvoittamiseksi. Länsirajan toimivuuden ja turvallisuuden takaaminen varmistaa tavaran liikkuvuuden ja toimivan logistiikan.

− Tulli on ainoa turvallisuusviranomainen, joka on pysyvästi läsnä satamissa ja läntisellä maarajalla, sanoi pääjohtaja Rakshit.