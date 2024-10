Työosuusrahojen maksaminen viivästyi – osalle maksu tuplana

Pohjanmaan hyvinvointialueen työosuusrahojen maksaminen on viivästynyt. Työosuusrahan syyskuussa työtoimintaan osallistuneille noin 300 asiakkaalle piti olla maksussa 7.–15.10. Maksua ei kuitenkaan oltu voitu tehdä. Ongelma huomattiin torstaina 10.10.

Syy maksun viivästymiselle inhimillinen erehdys uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Se otettiin käyttöön maanantaina 7.10. osassa sosiaalihuollon palveluita. Sosiaalihuollon maksatus siirtyi käyttämään uutta järjestelmää, mutta työtoiminnan yksiköt ovat syöttäneet syyskuun työtunnit vanhaan järjestelmään, jonka kautta maksua ei enää voida suorittaa.

Asia on selvitetty maanantaina 14.10. ja työosuusrahat saadaan maksuun 14.–15.10.

–Pyydämme anteeksi virhettä ja maksun viivästymistä. Tämä on asiakkaidemme kannalta erittäin harmillista, sanoo kuntoutuksen toimialajohtaja Heidi Kotanen.

Osa asiakkaista tulee virheen vuoksi saamaan työosuusrahan syyskuun osalta kaksi kertaa. Heidän kohdallaan liikaa maksettu summa vähennetään seuraavan kuukauden maksusta.

Työosuusraha on korvaus, jota maksetaan työtoimintaan osallistuville asiakkaille. Työtoiminta on sosiaalipalvelu, johon osallistuu henkilöitä, joiden työ- ja toimintakyky on rajoittunut esimerkiksi vamman takia.