Silmäaseman myymäläverkosto laajenee: Silmäasema osti Optikko Syrjänen Oy:n Ikaalisten-, Kankaanpään- ja Parkanon-toimipisteet

Myopiaa eli likinäköisyyttä hoidetaan silmälääkäreiden ja optometristien yhteistyönä – hoitolinssit ovat varteenotettava hoitokeino monille 12.8.2024 08:15:00 EEST | Tiedote

Julkisuudessa on viime päivinä keskusteltu myopian eli likinäköisyyden hoitoon tarkoitetuista hoitolinsseistä. Käyty keskustelu on antanut ymmärtää, että silmälääkärit ja optometristit olisivat hoitolinssien käytöstä merkittävän erimielisiä. Silmäasemalla myopiaa hoidetaan silmälääkäreiden ja optometristien yhteistyönä, ja myopian hoitolinssejä suositellaan niille lapsille ja nuorille, joilla myopian etenemisvauhti tai riski etenemiselle on merkittävä.