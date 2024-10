Oulun yliopiston asiantuntija Taina Cooke kehittää tasa-arvoa lautapeleistä verkkokursseihin: "Korkeakouluissa on nyt hyvä suunta"

Oulun yliopisto palkkasi ensimmäisten korkeakoulujen joukossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijan reilu vuosi sitten. Taina Cooken tehtävänä on ollut kehittää yliopiston toimintaa siten, että opiskelijat ja henkilöstö voivat kokea olevansa yhdenvertaisia ja kuuluvansa yhteisöön. Nyt kun urakointia on takana hyvä tovi, tuloksiakin alkaa näkyä.

”Työ on ollut antoisaa ja palkitsevaa, mutta myös haastavaa. On ollut kiinnostavaa päästä tekemään töitä eri tiimien, projektien, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Yhteistyössä olemme järjestäneet muun muassa antirasismi pop up -tempauksen, osallistuneet sukupuolten tasa-arvoa akatemiassa käsittelevään lautapelitutkimukseen ja kommentoineet hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa,” Cooke luonnehtii.

Oulun yliopistossa ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma julkaistiin 1997 ja se palkittiin kansallisesti.

”On ollut hienoa päästä tähän mukaan. Meillä tehdään aiheen tiimoilta paljon tutkimusta ja myös opetuksessa teemat ovat eri tavoin esillä.”

Cooken työ on tarpeellista, sillä suomalaisissa korkeakouluissa akateemisia uria leikkaavat yhä niin sanotut sukupuoli- ja etniset sakset. Cooke on silti hyvillään kehityksen oikeasta suunnasta. Kehitystä tapahtuu joka puolella ja tietoisuus kasvaa.

”Haasteet ovat tiedossa ja todennettuja. Olen hyvilläni siitä, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemojen edistämiselle on korkeakouluissa nyt herätty ja työtä tehdään monin eri tavoin. Kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden houkuttelemiseen ja pitovoimaan täytyy panostaa, jos halutaan pysyä elinvoimaisina demografisten haasteiden edessä. TAYV-teemat ovat myös sosiaalisen vastuullisuuden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden keskiössä, ja yliopistot ovat teemoihin sitoutuneet.”

Oulun yliopistossa monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi on järjestetty muun muassa yhdenvertaisuusviikko, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaamukahvit, lapset mukaan töihin -päivä, Pride sekä keskustelutilaisuuksia kriisien jälkeen. Henkilöstölle ja opiskelijoille on järjestetty myös koulutusta ja ohjeistusta niin rasismiin puuttumiseksi kuin kielitietoisuuden ja sensitiivisyyden huomioimiseksi. Kahvihuoneisiin on jaettu keskustelukortteja suomenkielen harjoittelun helpottamiseksi.

Lisätietoja:

Yhdenvertaisuusasiantuntija

Taina Cooke

taina.cooke@oulu.fi

+358294487557

+358503293123