Kokoomuksen Partanen: Suomella ei ole enää varaa lykätä työmarkkinoiden uudistamista

Alla kokonaisuudessaan kansanedustaja Karoliina Partasen pitämä Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisa puhemies,

Suomalaisten hyvinvointi nojaa menestyviin ja kilpailukykyisiin vientiyrityksiin, jotka tuovat meille verotuloja, työpaikkoja ja talouskasvua. Vain huolehtimalla vientiyritystemme pärjäämisestä, voimme turvata julkisen sektorin palkanmaksukyvyn ja hyvinvointiyhteiskuntamme palveluiden rahoituksen. Emme voi rakentaa Suomea, jossa yritysten verotusta kiristetään ja kilpailukykyä murennetaan. Tämän puolesta Kokoomus tekee työtä.

Vientialojen merkitys on suomalaisilla työmarkkinoilla ymmärretty jo pitkään. Siksi työriitojen sovittelijat ovat ottaneet sovittelutoiminnassa huomioon keskeisillä vientialoilla muodostuvan palkankorotusten niin sanotun yleisen linjan. Näin on tuettu työmarkkinajärjestelmän toimivuutta ja turvattu kansantalouden kokonaisetua. Nyt hallitus vahvistaa lain tasolla sovittelijoiden pitkään noudattaman käytännön.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus haluaa, että työntekijälle jää enemmän rahaa käyttöön itse tekemästään työstä. Siksi hallitus keventää erityisesti pieni- ja keskituloisten työssäkäyvien verotusta. Verokevennykset ovat parasta palkankorotusta ja osoitus arvostuksesta työntekijöitä kohtaan. On oikein, että työtä tekevä saa pitää työnsä hedelmän, eikä joudu maksamaan veroina poliitikkojen kaikkia mahdollisia lupauksia. Oppositio kyllä lupaa, mutta ei mieti kuka lupaukset maksaa.

Arvoisa puhemies,

Kaikesta opposition pelottelusta huolimatta työmarkkinaosapuolilla on jatkossakin täysi vapaus sopia keskenään työehdoista ja siten kehittää esimerkiksi julkisten naisvaltaisten alojen palkkausta haluamallaan tavalla.

Palkkaeroja ja palkkakuoppia voidaan korjata myös yleisen linjan puitteissa kohdentamalla korkeampia palkankorotuksia niitä kulloinkin eniten tarvitseville ammattiryhmille.

Naisten palkkakehitystä ja esimerkiksi työvoiman saatavuutta voidaan turvata myös valtakunnallisia sopimuksia täydentävillä paikallisilla ratkaisuilla. Paikallisten osapuolten rooli, yhteistyö ja solidaarisuus korostuvat tulevaisuudessa vielä aiempaa enemmän.

Arvoisa puhemies,

Orpon hallitus on sitoutunut vahvasti työelämän tasa-arvon edistämiseen. Hallitus kohdentaa muun muassa tehokkaampia toimia raskaus- ja perhevapaasyrjinnän ehkäisyyn sekä jatkaa yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa toteutettavaa samapalkkaisuusohjelmaa. Hallitus on myös sitoutunut selvittämään toimenpiteitä työmarkkinoiden segregaation purkamiseksi. Työmarkkinoiden eriytyminen miesten ja naisten ammatteihin on suurin syy sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Ratkaisuja tähän kysymykseen haetaan ensisijaisesti koulutuspolitiikan keinoin. Kutsun myös opposition lämpimästi mukaan ratkaisemaan tätä haastetta, hyvät ideat otetaan mielellään vastaan.

Arvoisa puhemies,

SDP on pääoppositiopuolueena lietsonut pelkoa ja sekasortoa työmarkkinoille sellaisella vimmalla, että valtakunnansovittelijakin on joutunut puuttumaan asiaan toteamalla, että muutokset sovittelutyöhön eivät ole kovin dramaattisia. Valtakunnansovittelija myös uskoo, että uudistuksella voi olla myönteisiä vaikutuksia niin sovittelujärjestelmän toimivuudelle kuin myös osapuolten väliselle neuvottelutoiminnalle. Siksikin nyt tehtävät muutokset ovat tärkeitä.

On surullista, että Keskusta on niellyt SDP:n totuudenvastaiset pelottelut purematta. Ruotsissa vientivetoinen palkkamalli rakennettiin jo 90-luvun lopulla. Ja kuten Keskustan entinen puheenjohtaja ja pääministeri Esko Aho on viisaasti todennut, tämä uudistus olisi pitänyt tehdä erityisesti Suomessa. Meillä sen aikaansaamiseen on kuitenkin mennyt pitkälti yli 20 vuotta. Toivotankin Keskustan lämpimästi tervetulleeksi mukaamme tekemään todellisia kasvutoimia ja kaivautumaan pois vasemmiston tulipunaisesta sylistä. Älkää toimiko kuten SDP, joka on asettunut vastustamaan kaikkia Suomen kilpailukykyä, työllisyyttä ja talouskasvua tukevia uudistuksia.

Arvoisa puhemies,

Hallitus toteuttaa nyt työmarkkinoilla uudistuksia, jotka ovat viimeisten vuosikymmenten aikana jääneet kerta toisensa jälkeen tekemättä. Tähän meillä ei ole enää varaa.

Tämän SDP ja Keskusta taitavat oikeasti myös tietää, vaikka ovatkin nyt sortuneet vastakkainasetteluvasemmiston rooliin. Tosiasiassa te taidatte vain olla tyytyväisiä siitä, että joku muu toteuttaa nämä välttämättömät uudistukset teidän puolestanne.

Näitä uudistuksia ei tehdä suosion, vaan Suomen vuoksi.