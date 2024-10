Lajittele oikein ja käytä heijastinta – turvallisuutta Sortti-asemilla ja liikenteessä

Päivien pimentyessä HSY järjestää kaksi kampanjaa nostaakseen esiin Sortti-asemiin ja jätteenkuljetuspalveluihin liittyviä turvallisuusasioita. Sortti-asemilla järjestetään 21.–25.10.2024 turvallisuusviikko, jonka aikana HSY tehostaa asiakkaiden lajitteluneuvontaa ja nostaa esiin Sortti-asemien turvallisuuteen liittyviä asioita. Lajitteluneuvojat kiertävät eri asemilla viikon aikana ja antavat vinkkejä lajitteluun. Neuvojat jakavat asemilla myös heijastimia.

– Haluamme nostaa turvallisuusasiaa esille, sillä se on työntekijöidemme ja asiakkaidemme vuoksi ensiarvoisen tärkeää. Kampanjan avulla muistutamme, että huolellisella toiminnalla voimme ehkäistä vaaratilanteita ja siten taata turvalliset asiointi- ja työskentelyolot kaikille, kommentoi HSY:n käyttöpäällikkö Eetu Keinänen.

Väärin lajitellut jätteet voivat aiheuttaa vaaratilanteita

HSY muistuttaa Sortti-asemilla asioivia asiakkaita huolehtimaan erityisesti jätteiden oikein lajittelusta. Väärille lavoille sijoitetut jätteet voivat olla turvallisuusriski henkilökunnalle ja ympäristölle. Lisäksi väärin lajiteltu jäte voi aiheuttaa vaaratilanteita jätteen kuljetuksessa ja käsittelyssä. Jätteet on hyvä lajitella ja pakata jo etukäteen. Apua lajitteluun voi pyytää aina Sortti-asemien henkilökunnalta. Tarkemmat lajitteluohjeet löytyvät HSY:n verkkosivuilta. Myös HSY:n Jäteopas on hyvä apulainen jätteiden lajittelussa.

– Jokainen voi toiminnallaan edistää turvallisuutta olemalla tarkkana jätteiden lajittelussa. Esimerkiksi sähkölaitteiden akkuja, kaasupulloja, vaarallisia jätteitä ja asbestia ei koskaan saa laittaa jätelavoille. Ne tulee pitää erillään ja viedä niille tarkoitettuun keräyspisteeseen, sillä väärin lajiteltuna niistä voi seurata tulipalo. Asbestia vastaanotamme vain Ämmässuon Sortti-asemalla, Keinänen kertoo.

Sortti-asemilla asioinnin halutaan olevan turvallista myös asiakkaille. Sen vuoksi esimerkiksi nopeusrajoitukset ovat asemilla alhaiset ja lemmikit ja lapset tulee pitää asemilla autossa. Asiakkaiden on myös hyvä muistaa, että lavoilla tai kaiteilla ei saa kiipeillä. Jätteitä lajitellessa on hyvä käyttää suojaavaa vaatetusta, kuten umpinaisia kenkiä, pitkähihaisia vaatteita sekä työkäsineitä. Korvatulppia on saatavilla asemilta, sillä melutaso voi olla korkea.

Käytä heijastinta ja näy pimeässä

Päivien lyhentyessä turvallisuus on erityisen tärkeää myös jätteenkuljetuspalveluihin liittyen, sillä syksyn pimeydessä kuljettajien on haastavampaa erottaa tien varrella ja piha-alueilla liikkuvia ihmisiä. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita, jotka olisivat ehkäistävissä esimerkiksi heijastimen käytöllä. HSY:n syksyn kampanjan aikana jäteautojen kuljettajat jakavatkin heijastimia pimeässä liikkuville jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

– Jäteautot joutuvat peruuttamaan usein. Vaikka autoissa on peruutuskamerat, -peilit ja -valot, pimeässä ja sateessa on hankala havaita erityisesti ilman heijastimia liikkuvia ohikulkijoita. Heijastimen käyttö on pieni mutta tärkeä teko, kertoo HSY:n logistiikkapäällikkö Tero Salo.

Lisäksi on tärkeää muistaa pitää riittävä etäisyys jäteautoon. Esimerkiksi auton keulan läheltä kulkevia ohikulkijoita voi olla vaikea havaita, mikä lisää vaaratilanteiden riskiä. HSY kehottaakin asukkaita varovaisuuteen: jäteauton lähestyessä on hyvä odottaa turvallisesti sivummalla. Näin voimme yhdessä varmistaa turvallisuuden kaikille.