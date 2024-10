Rymättylän perhetalon uusi päiväkoti pihoineen kutsuu lapsia ja perheitä

Rymättylän perhetaloon on rakenteilla uusi päiväkoti. Päiväkoti rakentuu Rymättylän koulun tiloihin, joissa aiemmin on toiminut koulun luokkatiloja. Peruskorjaus alkoi helmikuussa 2024 ja tilojen luovutus kaupungin käyttöön tapahtuu lokakuun 2024 aikana.

Uusi päiväkoti palvelee erityisesti rymättyläläisiä lapsiperheitä ja siihen on tarkoitus siirtää Naantalin Poikossa sijaitsevan päiväkodin toiminta. Poikon päiväkotiin nyt sijoitetut lapset siirtyvät suoraan Rymättylän päiväkotiin.

Poikon päiväkodin kiinteistöistä luopuminen ja siirtyminen uusiin tiloihin Rymättylän perhetaloon ei aiheuta muutoksia varhaiskasvatuksen toimintaan tai henkilöstöön.

Varhaiskasvatuksen on tarkoitus aloittaa yksikössä viimeistään vuoden 2025 alussa, kun tilojen kalustaminen on saatu päätökseen. Yksikkö on mitoitettu kolmelle ryhmälle ja pitää sisällään yhteensä 47 varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa.

Useat palvelut saman katon alta

Päiväkoti on osa Rymättylän perhetaloa, jonka tiloja uudistetaan seuraavien vuosien aikana. Perhetalomallin mukaisesti useat perheiden palvelut löytyvät saman katon alta: varhaiskasvatus, esiopetus, koulu, kirjasto ja aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kuntalaisille suunnatut vapaa-ajantoiminnot muodostavat jatkossakin toimivan kokonaisuuden.

– Osa henkilökunnasta on jo päässyt käymään uusissa tiloissa, ja olemme todella innoissamme muutosta, toteaa Rymättylän uutta päiväkotia johtava aluepäiväkodinjohtaja Päivi Läärä.

Keskiössä rauha ja tilojen monipuolisuus

Rymättylän päiväkodissa korostuu hyvä vuorovaikutus.

– Luomme lapselle hyvän päivän, jossa lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Aikuinen on läsnä lasta varten ja tunne- ja kaveritaitoja harjoitellaan joka päivä. Uuden yksikön pedagogiikka keskittyy lapsen kokonaisvaltaiseen oppimiseen, puhumme arkipedagogiikasta, jolla tarkoittamme, että pedagogiikka on läsnä kaikissa päivän tilanteissa. Kehut ja kannustukset kuuluvat arjessamme, Läärä kertoo.

Läärän mukaan suunnitteluvaiheessa tärkeiksi asioiksi nousivat erityisesti tilojen rauhallisuus ja monipuolinen käyttö. Sisätilojen sisustuksessa on pyritty huomioimaan, että kalusteet ovat helposti liikuteltavissa tilasta toiseen ja että tilassa on ääntä vaimentavia elementtejä.

Myös pihasuunnitteluun on erityisesti panostettu. Keskeistä on ollut vahvistaa lasten omaehtoita liikkumista. Päiväkotipihan liikunnallistamiseen on saatu aluehallintoviranomaisen erillistä rahoitusta.