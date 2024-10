Avustushakuja auki ELY-keskuksissa

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.9.2024 27.9.2024 14:12:14 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,92. Taso on täsmälleen ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvossa. Syyskuussa muutos on +9 cm ja luultavasti Kallaveden pinta jatkaa nousuaan syksyn edetessä. Iisalmen reitillä pari viikkoa sitten sattunut rankkasade käänsi vedenpinnat ja virtaamat huomattavaan nousuun. Kiuruveden pinta nousi 40 cm isosta juoksutuksesta huolimatta ja vapaasti purkautuva Sonkajärvi peräti 120 cm. Porovesi ja Onkivesi kyettiin pitämään säännöstelyn ylärajoilla suurilla juoksutuksilla, jotka jatkuvat edelleen keskimääräistä suurempina. Pohjois-Savon itäisimpiin säännösteltyihin vesistöihin - Nilsiän reittiin ja Juojärveen sadanta osui selvästi lievemmin. Syvärilläkin virtaama kolminkertaistui, mutta tämä muutos on selvästi vähäisempi kuin Iisalmen reitillä tapahtunut. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on vielä 4 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,22. Pinta on laskenut kevään t