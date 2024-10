Henkilöstömitoituksen muutos johtanee yt-neuvotteluihin ikäihmisten asumispalveluissa

Oma Häme on aloittamassa henkilöstömitoitusta koskevan lakimuutoksen vuoksi yhteistoimintaneuvottelut ikäihmisten asumispalveluissa. Maanantaina kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että se valtuuttaa ikäihmisten palveluiden toimialajohtajan käynnistämään neuvottelut.

Ikääntyneiden pitkäaikaisen, ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta ollaan laskemassa nykyisestä 0,65:sta 0,6:een. Lyhytaikaisessa, ympärivuorokautisessa palveluasumisessa mitoitus säilyy ennallaan. Hallituksen esitys on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Lakimuutoksen on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Mitoitusmuutoksen vuoksi hyvinvointialueen on kohdennettava työvoimaa uudelleen sekä vähennettävä henkilöstötyövuosia asumispalveluissa vastaamaan hyvinvointialueen rahoitusta.

Valtio on leikannut rahoitustaan mitoitusmuutoksen perusteella koko ensi vuodelta, minkä vuoksi työnantajalla tulee olla valmiina suunnitelma, miten mitoitusmuutos toteutetaan 1.1.2025 alkaen. YT-neuvotteluissa sovittavia muutoksia ei tehdä, jos lakimuutosta ei hyväksytä.

Yt-neuvotteluiden piirissä olisi noin 1 100 henkilöä ja se koskisi kaikkia Oma Hämeen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköitä. Asumispalveluiden henkilöstölle on kerrottu asiasta keskiviikkona. Koska yhteistoimintaneuvottelut koskisivat isoa työntekijämäärää, tulee asia aluehallituksen käsiteltäväksi.

Neuvottelujen tavoitteena ei ole ensisijaisesti työvoiman vähentäminen, vaan työvoiman hyödyntäminen hyvinvointialueen muissa palveluissa. On kuitenkin mahdollista, että neuvottelut johtavat myös työvoiman vähennystarpeeseen.

Neuvottelujen kohteena oleville henkilöille pyritään tarjoamaan ensisijaisesti heidän työsopimuksensa mukaista työtä asumispalveluiden tulosalueella tai hyvinvointialueen varahenkilöstössä. Oma Hämeellä on oma varahenkilöstöpooli, jonka työntekijät kiertävät eri yksiköissä. Neuvottelujen myötä työntekijällä voi muuttua työnkuva, lähijohtaja, nimike ja työpaikan sijainti. Muutoksia voi tulla myös työsopimuksen ehtoihin, työaikamuotoon ja palkkaukseen.