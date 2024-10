Vantaan Energia Oy:n lämmön kausivarasto sai ympäristöluvan sekä toiminnan aloittamista koskevan luvan

Kausivarastointihankkeessa louhitaan Vantaan Kuusikon-Variskallion alueelle kallioluolasto syvälle kallioperään. Kallioluolastoon säilötään vettä, johon saadaan varastoitua energiaa kaukolämpökierron avulla. Lämmön kausivaraston louhintatilavuus on kokonaisuudessaan noin 1 200 000 m3. Rakennustyöt kestävät noin viisi vuotta ja louhinnan kokonaiskesto on siitä noin kolme vuotta. Eniten melua aiheuttava tunnelin rakennusvaihe kestää noin 6 kuukautta.

Toiminnan luvanvaraisuus perustuu rakennustöistä aiheutuviin melupäästöihin. Maanalaisten töiden suurimpia melulähteitä ovat kallion poraus, räjäytykset, rusnaus, louhoksen tuuletus ja louheen kuljetus. Ympäristöluvassa annetuilla meluraja-arvoilla sekä tarkkailua koskevilla määräyksillä rajoitetaan ja selvitetään toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Vantaan Energia Oy on velvoitettu tiedottamaan lähialueen asukkaita vähintään kuukausittain mm. rakennustöiden etenemisestä, eri työvaiheiden kestosta sekä mahdollisesta yöaikana tai viikonloppuna tehtävästä porauksesta ja rusnauksesta. Aluehallintovirasto on myös määrännyt, että Vantaan Energia Oy:llä on käytössään menettelytavat, joilla varmistetaan, että mahdolliset asukaspalautteet ja valitukset otetaan vastaan ja niihin reagoidaan riittävän nopeasti.

Aluehallintovirasto myönsi luvan aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Vantaan Energia laittoi lupahakemuksen vireille 1.3.2024, ja hakemus pääsi vihreän siirtymän etusijamenettelyyn. Lupapäätös on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa.