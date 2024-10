Kokoomuksen Kopra: Hallitukselta taas miljoonapanostus turvallisuuteen – Kansallinen avaruustilannekeskus turvaa kriittisiä toimintoja

Orpon hallitus esittää lisätalousarviossaan 1 miljoonan euron lisärahoitusta avaruusturvallisuuden vahvistamiseen. Panostuksella perustetaan kansallinen avaruustilannekeskus, jonka tehtävänä on suojata Suomen kriittisiä toimintoja ja vahvistaa maanpuolustusta yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

"Avaruustilannekeskuksen perustaminen on merkittävä askel Suomen kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi. Hallitusohjelmassa on jo tunnistettu avaruusulottuvuuden kriittinen merkitys Naton ja maanpuolustuksen näkökulmasta. Nyt toteutettava keskus auttaa turvaamaan yhteiskunnan kriittisiä toimintoja esimerkiksi avaruusromun ja avaruussään aiheuttamilta häiriöiltä", toteaa kansanedustaja Jukka Kopra.

Avaruustilannekeskus tuottaisi ajantasaisen avaruustilannekuvan, jota hyödynnettäisiin laajasti viranomaisten, Puolustusvoimien, huoltovarmuuskriittisten yritysten sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten käyttöön. Keskus toimii tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten avaruusvalvontaorganisaatioiden kanssa.

Kansallinen avaruusturvallisuus – vähemmän riippuvuutta ulkopuolisista toimijoista

Tähän asti Suomi on ollut riippuvainen kansainvälisistä kumppaneistaan avaruustilannekuvan osalta. Avaruustilannekeskus kuitenkin muuttaa tämän tilanteen, tarjoten kansallisen kyvyn tuottaa Suomen tarpeiden mukainen tilannekuva. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta tieto on nopeasti ja täsmällisesti viranomaisten ja tutkimuslaitosten hyödynnettävissä.

Kopra sanoo lisärahoituksen olevan konkreettinen osoitus hallituksen sitoutumisesta turvallisuuden ja maanpuolustuksen kehittämiseen avaruuden uudella toimintakentällä.

"Kyky muodostaa ajantasainen avaruustilannekuva ei ole ainoastaan tärkeä osa nykyaikaista puolustusta, vaan myös normaaliajan valmiutta. Tämä tukee sotilaallisia tarpeita ja vahvistaa kokonaisturvallisuuttamme turvaamalla yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, kuten tieto- ja lentoliikennettä. Keskuksen avulla Suomi voi ennakoida nopeasti avaruuden tapahtumia ja varmistaa huoltovarmuuden kannalta kriittisen infrastruktuurin toimivuuden”, Kopra korostaa.