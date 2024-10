Oma Häme yhtenäistää asukasvuokria ja vuokrasopimuksia

Oma Häme aikoo yhtenäistää ympärivuorokautisen palveluasumisen asukasvuokrat ja vuokrasopimukset. Keväällä toteutettava muutos koskee ikäihmisten, vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumista. Aluehallitus käsittelee asiaa maanantaina 21. lokakuuta.

Hyvinvointialueelle on siirtynyt vuodenvaihteessa 2023 kuntien tekemät vuokrasopimukset. Kunnissa on ollut erilaisia käytäntöjä asukasvuokrissa ja vuokrasopimuksissa, minkä vuoksi vuokratasoissa ja sopimussisällöissä on eroja. Hyvinvointialue yhtenäistää vuokrat ja vuokrasopimukset, jotta ne saadaan yhdenmukaisiksi ja tasapuolisiksi. Tavoitteena on esimerkiksi sama neliövuokra samassa kiinteistössä oleville asiakkaille.



Oma Häme aikoo tarkistaa asukkaiden vuokria, jotta ne vastaisivat tilojen ylläpidosta aiheutuneita, todellisia kustannuksia. Esityksen mukaan asuntokohtainen vuokra määräytyisi jatkossa omakustannusperiaatteen mukaisesti. Eli vuokraa perittäisiin sen verran kuin hyvinvointialueelta kuluu asuntojen rahoitusmenoihin ja kiinteistökuluihin. Tällä hetkellä osa vuokrasopimuksista ja vuokrista on omakustannusperiaatteeseen nähden ylihintaisia ja osa alihintaisia eli asukkaat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa.



Aluehallitus käsittelee vuokrien tarkistusperusteita maanantaina kokouksessaan. Esityksen mukaan asukkaan vuokraa voidaan tarkistuksessa nostaa enintään 15 prosenttia vuosittain, kunnes vuokra vastaa todellisia kustannuksia. Vuokra voisi olla tarkistuksen jälkeen kuitenkin enintään Kelan eläkkeensaajan asumistuen enimmäisasumismenojen suuruinen.

Huomioitavaa on, etteivät mahdolliset vuokrankorotukset kuitenkaan vaikuta palveluasumisessa asukkaiden käyttövaraan, eivätkä siten heikennä heidän taloudellista tilannettaan. Hyvinvointialueen on huolehdittava siitä, että asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jää käyttövara, joka on tänä vuonna ympärivuokautisen palveluasumisen asiakkaalle vähintään 182 euroa kuukaudessa.

Asukkaat voivat tarvittaessa saada myös korkeampaa asumistukea, eivätkä vuokrat ylitä Kelan asumistukirajaa. Ympärivuorokautisen hoidon asiakasmaksua laskettaessa otetaan ensin vähennyksenä huomioon vuokramenot, joten asiakasmaksu voi muuttua vuokran muuttuessa.

Laskelmat vuokramuutoksista ovat vielä kesken. Mahdollisista vuokramuutoksista kerrotaan asukkaille kirjeillä, joita ryhdytään postittamaan lokakuun lopussa. Muutokset astuvat voimaan sopimusehtojen mukaisesti, viimeistään kevään 2025 aikana.