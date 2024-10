VR voitti kisan Öresundstågin liikennöinnistä Etelä-Ruotsissa

VR Sverige AB on voittanut tarjouskilpailun Öresundstågin ostoliikennesopimuksesta Etelä-Ruotsissa, jossa liikennöinti alkaa joulukuussa 2025. Liikenteen tilaaja on Öresundståg AB, joka on kuuden alueen – Blekingen, Hallandin, Kronobergin, Skånen, Kalmarin ja Länsi-Götanmaan – yhdessä omistama yhtiö. Öresundståg liikennöi Tanskan ja Ruotsin rajat ylittävällä Juutinrauman alueella.

Voitettu ostoliikennesopimus on VR:lle neljäs sen jälkeen, kun yhtiö laajeni Ruotsin markkinalle Arriva Ruotsin liiketoiminnan ostolla kesällä 2022. Toukokuussa 2024 VR laajensi toimintaansa maassa myös markkinaehtoiseen kaukoliikenteeseen ostamalla MTR Nordicin kaukoliikennetoiminnan MTRX:n, joka liikennöi Tukholma–Göteborg-reitillä nyt nimellä VR Snabbtåg. Kesällä 2024 VR voitti Norrtåg-liikennöintisopimuksen Ruotsin pohjoisimmissa lääneissä, missä liikennöinti käynnistyy joulukuussa 2025.

Nyt voitetun viisivuotisen ostoliikennesopimuksen arvo on noin 105 miljoonaa euroa vuodessa, ja se työllistää noin 880 työntekijää.

“Vahvuutemme tässä kisassa olivat vankka digitaalinen osaaminen, henkilöstökokemukseen panostaminen sekä pitkä kokemuksemme ja näkemyksemme raideliikenteen kehittämisestä. VR on jo vahvasti läsnä Etelä-Ruotsin joukkoliikenteessä – olemme alueella suosittu työnantaja ja jatkamme nyt työnantajamaineemme rakentamista ja parhaiden osaajien houkuttelua. Erinomainen asiakaspalvelu ja liikenteen täsmällisyys ovat avaimet joukkoliikenteen suosion lisäämiseen niin täällä kuin Ruotsissakin”, sanoo Elisa Markula, VR:n toimitusjohtaja.

VR hakee Ruotsista strategiansa mukaisesti kannattavaa kasvua ja kokemusta kilpaillulta markkinalta valmistautuessaan kiristyvään raideliikennekilpailuun myös Suomessa.

Valitusaika kilpailutuksesta päättyy 25.10.2024.