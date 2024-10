Kela huomioi jatkossa toimeentulotuen ratkaisuissa rahapeleistä vain käyttöön saadut voitot

Kutsu webinaariin: Näkökulmia saamelaisten oikeuksiin viranomaispalveluissa 17.10.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Viranomaiset ja muut julkishallinnon toimijat ovat viime vuosina aktiivisesti kehittäneet palveluja myös saamenkielisille. Mihin saamenkielisten palvelujen kehittäminen perustuu? Mitä lainsäädäntö edellyttää viranomaisilta ja julkisilta toimijoilta? Entä mihin saamelaisilla asiakkaina on oikeus? Näihin kysymyksiin etsimme yhdessä vastauksia saamelaiskäräjien, oikeusministeriön ja Kelan järjestämässä Näkökulmia saamelaisten oikeuksiin viranomaispalveluissa -webinaarissa. Webinaarin puhujina ovat hallitussihteeri Pamela Sarasmo oikeusministeriöstä ja kieliturvasihteeri Anne-Kirste Aikio saamelaiskäräjiltä. Webinaarin avaa erikoissuunnittelija Lahja Johansen-Lampsijärvi Kelasta. Webinaari on kohdennettu viranomaisille ja muille julkishallinnon toimijoille sekä kolmannen sektorin toimijoille kuten yhdistyksille. Webinaarin kieli on suomi. Webinaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä saamelaisten kielellisistä, sosiaalisista ja kulttuurisista oikeuksista julkishallinnon palveluissa herättää