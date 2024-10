Reseptien uusintapyynnöt ohjautuivat väärin teknisen virheen vuoksi

Pohjanmaan hyvinvointialueella otettiin lokakuun ensimmäisen viikonlopun aikana käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä muun muassa Kaskisten ja Kristiinankaupungin perusterveydenhuollossa.

Uuden järjestelmän kytkennöissä on havaittu virhe, minkä vuoksi Pohjanmaan hyvinvointialueella osa reseptien uusinnoista on ohjautunut virheellisesti uuteen järjestelmään. Reseptien uusinnat ovat toimineet normaalisti Kaskisten ja Kristiinankaupungin terveysasemilla, missä uusi järjestelmä on jo käytössä. 7.-16.10.2024 välisenä aikana alueen muissa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa potilaiden reseptien uusintapyyntöjä on ohjautunut uuteen järjestelmään, johon ammattilaisilla ei ole vielä pääsyä.

Väärin ohjautuneita uusintapyyntöjä on tullut noin 600. Näitä pyyntöjä ei saada siirrettyä järjestelmästä toiseen, vaan ne joudutaan palauttamaan potilaille. Potilaat saavat reseptin palautuksesta tekstiviestin, jos hän on sallinut viestin lähetyksen Kanta-palveluista reseptin uusinnan yhteydessä.

Virhe on nyt korjattu ja reseptit ohjautuvat uusittavaksi oikein koko alueella. Pyydämme anteeksi potilaille aiheutunutta haittaa.

Toimi näin

Jos olet tehnyt reseptinuusintapyynnön 7.-16.10.2024, eikä reseptiäsi ole uusittu kahdeksan vuorokauden kuluessa tai olet saanut Kanta-palveluista tekstiviestin reseptin uusinnan palauttamisesta:

• Voit laittaa palautetun reseptin uudelleen uusintaan OmaKannassa tai apteekissa, jolloin se ohjautuu oikeaan järjestelmään.

• Kiireellisessä tapauksessa ota yhteyttä hoidon tarpeen arviointiin, 06 218 9000.