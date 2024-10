”Tämä on paras joululahja koko Suomelle!” – Verkkokauppa kasvuun kahden vuoden syöksykierteen jälkeen: ”Talouden nousu on nyt totta”

Lehdistötiedote 18.10.2024

Kotimainen verkkokauppa putosi kaksi vuotta kuin kivi Venäjän hyökkäyssodan kielteisten talousvaikutusten seurauksena. Syvä pudotus on nyt viimein ohi, kertoo suomalaisen verkkokaupan ainoa luotettava reaaliaikainen mittari Verkkokauppaindeksi.

”Täytyy kyllä sanoa, että on tätä odotettu. Verkkokauppa ehti taantua jo vuoden 2019 tasolle, eli erittäin tervetullut on tämä uutinen. Vielä tärkeämpää on silti se, että Verkkokauppaindeksi on myös koko talouden mittari. Siksi tämä on suuri uutinen: talouden nousu on nyt totta. 7 prosentin kasvu euroissa ei mahdu mihinkään virhemarginaalin, vaan kertoo kiistatta, että suomalaiset ostavat taas enemmän ja luottamus talouteen kohentuu”, kiittää Verkkokauppaindeksiä tuottavan Vilkas Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Korkiakoski.

Verkkokauppaindeksi seuraa noin 2000 verkkokaupan todellista myyntiä, eli kyseessä ovat kaupan todelliset myyntiluvut, eivät ennusteet tai arviot. Siksi suomalaisen verkkokaupan pioneerina tunnettu Korkiakoski luottaa indeksin kertomaan talouskäänteeseen kolmannelta kvartaalilta.

”Tilausmäärät kasvoivat Q3:lla 11 prosenttia, mistä voimme päätellä, että euroja käytetään enemmän hiukan halvempiin tuotteisiin, mutta oleellista on se, että euroja ennen kaikkea käytetään enemmän. Nyt ei ole myöskään sellaista tekijää, joka selittäisi verkkokaupan kasvua talouden muun trendin vastaisesti, kuten hyökkäyssodan alkuvaiheessa tapahtui: silloin verkkokauppaa kasvattivat mittavat varautumisostokset esimerkiksi aurinkopaneelien ja generaattorien muodossa, vaikka talous muuten oli sukeltamassa. Kyllä tämä nousu on totta”, vakuuttaa Korkiakoski.

”Tämä on paras joululahja koko Suomelle!”, Korkiakoski tiivistää talouden suuren johtopäätöksen.

Matkahuolto optimistinen: ”Joulu tulossa myös kotimaisille verkkokaupoille”

Matkahuolto katsoo verkkokauppaa aitiopaikalta pakettitoimitusten näkökulmasta. Matkahuollon Pakettipalvelut-liiketoiminnan johtaja Kati Nevalainen kertoo, että myös Matkahuollossa on havaittu kotimaisten verkkokauppojen pakettimäärien kääntyneen kasvuun, Verkkokauppaindeksin tulosten mukaisesti.

”Markkinatilanne on ollut vaikea, joten olemme iloinneet tästä muutoksesta omalta osaltamme. Nyt on todella hienoa kuulla, että Verkkokauppaindeksi kertoo kasvusta myös laajemmassa mitassa. Koko Suomelle erinomainen uutinen, joka lupaa hyvää meille kaikille. Kun meitä on tähän asti pommitettu lähinnä toinen toistaan huonommilla talousuutisilla, niin nyt on viimein aihetta optimismiin. Voisi ehkä jo sanoa: Joulu on tulossa myös kotimaisille verkkokaupoille”, pohtii Nevalainen.

Matkahuollossa nähdään muutenkin perusteita sille, että talouskäänne on alkanut.

”Inflaatio on kurissa ja korot laskussa, mikä tarkoittaa ostovoiman kasvua ja valoisampia näkymiä kotimaiselle kulutukselle. Oma tutkimuksemme tukee myös maltillista optimismia: Joululahjoihin aiotaan panostaa ja verkkokaupallekin lupaa hyvää, että yli puolet suomalaisista aikoo ostaa lahjoja kotimaisista verkkokaupoista.”, Nevalainen avaa.

Black Friday, isänpäivä – ensi vuonna miljardikasvu?

Vilkkaan Korkiakoski odottaa kiinnostuksella, miten kuluttajien kasvava luottamus heijastuu verkkokaupassa jo isänpäivän ja Black Fridayn myyntiin.

”Isokin kasvu koko joulusesongin myynnissä on mahdollinen, jos nyt uskalletaan tehdä rästiin jääneitä ostoksia ja patoutunut kysyntä purkaantuu. Jos näin käy, niin jo isänpäivä ja Black Friday voivat pompata reippaasti ylös. Ensi vuosi onkin suuri kysymys. En pidä mahdottomana, ettei ensi vuonna nähtäisi jopa miljardiluokan kasvua verkkokaupassa. Se ei edellytä kuin parinkymmenen prosentin kasvua, mikä on verkkokaupan aiempien kasvulukujen valossa täysin mahdollista. AI:n avulla kannattaa ottaa markkinointiin uusi vaihde käyttöön”, neuvoo Korkiakoski verkkokauppiaita.

Nevalainen siteeraa Matkahuollon omia lukuja, jotka antavat tukea kotimaisen verkkokaupan kasvuodotuksille.

”Joulusesonkina verkkokauppaa nostaa ihmisten halu välttää ruuhkat ja tungoksen, tätä mieltä on peräti kaksi kolmasosaa haastattelemistamme kuluttajista. Mutta jos ajatellaan ensi vuotta laajemmin, niin juuri maltillinen talouskasvu voi ruokkia verkkokaupan kasvua. Tutkimuksemme kertoo, että hintavertailun helppoutta verkkokaupassa pitää merkittävänä lähemmäs 40 prosenttia kuluttajista. Toisin sanoen, jos oma talous kasvaa ja kasvun haluaa hyödyntää mahdollisimman edullisilla ostoksilla, jo tämä ohjaa kulutusta verkon suuntaan”, puntaroi Nevalainen verkon hyötyjä.

