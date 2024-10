Europarlamentaarikko Ohisalo: Suomi joutaa EU:n tarkkailuluokalle vientivetoisen palkkamallin takia

Europarlamentaarikko Maria Ohisalon parlamenttiavustajat valittu 19.7.2024 13:37:24 EEST | Tiedote

Europarlamentaarikko Maria Ohisalo on valinnut kolme parlamenttiavustajaa tiimiinsä. Kansainvälisen politiikan maisteri Ulla Grönlund ja valtiotieteiden maisteri Milla Ojalehto ovat jo aloittaneet toimissaan. Politiikan tutkimuksen maisteri Jenni Röynä aloittaa työnsä lokakuussa. Kaikki kolme työskentelevät Ohisalon toimistolla Brysselissä. Erityisavustaja Ulla Grönlund tukee Ohisaloa erityisesti työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan työssä, jossa Ohisalo toimii vihreän ryhmän koordinaattorina. Grönlundilla on pitkä kokemus Euroopan parlamentista sekä muun muassa YK-tehtävistä liittyen kansalaistoiminnan kehittämiseen. -Mariasta tulee loistava meppi, joka työskentelee sellaisen EU:n puolesta, joka huolehtii paitsi luonnosta, mutta myös ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Odotan innolla pääseväni tukemaan Marian työtä, ja etsimään ratkaisuja palkkatasa-arvoon, köyhyyteen, asumiseen, työsuojeluun ja alustatalouteen, Grönlund sanoo. Erityisavustaja Milla Ojalehdon vastuulla on ymp