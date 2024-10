Kuviteltu tulevaisuus -teos tarkastelee tieteiskirjallisuutta Suomessa vuosina 1803–1944

Tieteiskirjallisuutta ja aihetta käsitteleviä kirjoituksia on julkaistu vuosien 1803–1944 aikana runsaasti. Ensimmäisessä kotimaisessa tarinassa vuodelta 1803 esiintyvät teemat ovat edelleenkin tieteiskirjallisuuden valtavirtaa: tulevaisuus ja tieteelliset keksinnöt. Tämän yksinäisen myrskylinnun jälkeen tieteiskirjallisuutta alkoi ilmestyä enenevästi 1800-luvun puolivälin tienoilta alkaen.



“Olemme pyrkineet huomioimaan teoksessamme kaikki kirjamuodossa julkaistut teokset, mutta lehdissä julkaistuista tarinoista, arvosteluista ja artikkeleista on niiden suunnattoman määrän vuoksi valikoitu vain pieni otos. Pidämme tärkeänä tuoda esiin myös aikalaisten äänen, joka kuuluu kirja-arvosteluissa ja artikkeleissa. Aikalaiset käsittelivät kirjoituksissaan myös teoksia, joita ei julkaistu Suomessa. Tämä on laventanut käsitystä siitä, mitä ajan tieteiskirjallisuudesta tuli meillä esiin”, kirjoittavat Jari Koponen ja Vesa Sisättö Kuviteltu tulevaisuus -kirjan esipuheessa.



Tieteiskirjallisuuden avulla on aina käsitelty isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Autonomian ajalla tieteistarinat pohtivat kielikysymystä, naisten asemaa ja erilaisia aatteita. Itsenäistymisen jälkeen kirjailijat pohtivat kansallista identiteettiä ja haaveksivat Suur-Suomesta. Tieteiskirjallisuus on käsitellyt myös ihmiskunnan teknistä kehitystä ja tulevaisuutta sekä ihmisyyttä ylipäätään.



Jari Koponen on toiminut tutkimuskemistinä, tiedetoimittajana ja tietokirjailijana. Häneltä on julkaistu useita tieteiskirjallisuutta käsitteleviä artikkeleita ja teoksia.



Vesa Sisättö on Espoossa asuva tietokirjailija, toimittaja, kriitikko ja spekulatiivisen fiktion harrastaja.



kirjailijat: Jari Koponen ja Vesa Sisättö

teos: Kuviteltu tulevaisuus. Tieteiskirjallisuus Suomessa 1803–1944

ISBN: 9789523045187

kustantaja: Avain

sivuja: 341

ilmestymispäivä: 21.10.2024