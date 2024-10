Pienten vauvojen suojaaminen RS-virukselta on alkanut Keusoten lastenneuvoloissa

RS-virus on vastasyntyneiden ja pienten lasten yleisin alahengitystieinfektioiden aiheuttaja. Pienillä imeväisillä RS-virus aiheuttaa uloshengitysvaikeutta. Osa tartunnan saaneista joutuu sairaalahoitoon, mikä korostuu RSV-epidemian aikana. RSV-epidemiat ajoittuvat usein vuodenvaihteen molemmin puolin.

RSV-kaudella 2024–2025 tietyille ryhmille imeväisiä annetaan pitkäkestoista RSV-vasta-ainetta (nirsevimabi) RSV-infektion ja -taudin ehkäisemiseksi (Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston ja Kansallisen lääkeneuvottelukunnan suositus).

Nirsevimabin suojatehosta RSV:n aiheuttamia alahengitystieinfektioita ja niistä johtuvia sairaalahoitoja vastaan on hyvä näyttö (Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito näytönastekatsaus). Tutkimuksissa nirsevimabin turvallisuus on ollut hyvä eikä laajassa seurannassa ei ole tullut esille turvallisuusriskejä. Yliherkkyysreaktiot ovat olleet harvinaisia. Valmiste on ollut käytössä talven 2023–2024 aikana useissa maissa, joissa se on estänyt 80–90 % RSV:n aiheuttamista sairaalahoidoista.

Asiakkaalle maksuton vasta-aine annetaan yhtenä kertapistoksena reisilihakseen. Vasta-aine antaa suojaa vähintään 5 kuukauden ajan eli RSV-epidemian ajan.

RSV-vasta-aine annetaan pienille vauvoille ja riskiryhmään kuuluville alle 1-vuotiaille

Keusotessa vasta-aine annetaan pääsääntöisesti 2 kk neuvolakäynnin yhteydessä kaikille 1.8.2024 jälkeen syntyneille. Vasta-aine pyritään antamaan loka-joulukuussa ennen RSV-epidemiaa. HUSin synnytyssairaalat antavat vasta-aineen kaikille vastasyntyneille.

RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle 1-vuotiaille lapsille vasta-aine annetaan joko Keusoten lastenneuvolakäynnin yhteydessä loka-joulukuussa tai HUSin sairaaloiden pop up -rokotuspisteellä marraskuussa.