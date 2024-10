Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kopra: Venäjän turvallisuusuhka ei poistu lähitulevaisuudessa

Venäjän muodostama turvallisuusuhka Euroopalle tulee olemaan pitkäkestoista. Näin arvioi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) yhdessä valiokunnan kanssa. Puolustusvaliokunta nosti uhka-arvion esille torstaina 17. lokakuuta jätetyssä lausunnossa valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta.

”Venäjän Euroopan turvallisuudelle aiheuttama uhkaskenaario on pitkäaikainen. Venäjän valitsema vastakkainasettelu lännen kanssa, kansainvälisen järjestelmän haastaminen ja uhkailu ydinaseilla tuskin tulevat lähitulevaisuudessa muuttumaan”, Kopra toteaa.

Jatkuva turvallisuusuhka ja ennakkoarvaamaattomuus vaativat panostuksia niin kansalliseen kuin Euroopan turvallisuuteen. Puolustusvaliokunta totesi selonteon linjauksen siitä, ettei Suomi ole asettanut Nato-jäsenyydelle kansallisia rajoitteita olevan perusteltu tässä turvallisuusympäristössä.

”Meidän on kehitettävä puolustusresurssejamme jatkuvasti ja ylläpidettävä Naton asettama minimitaso puolustukseen panostettavasta bruttokansantuoteosuudesta ylivaalikautisesti. Todennäköisesti on panostettava jopa enemmän tulevien puolustuskaluston uudistamisten myötä”, Kopra sanoo.

Kopra nostaa esille myös tarpeen luoda lisää edellytyksiä puolustusteollisuudelle. Euroopan puolustusteollisen kapasiteetin kasvattaminen edesauttaa niin Ukrainan pitkäaikaista tukemista kuin Euroopan puolustuskyvyn vahvistamista.

”Suomessa on vahvaa puolustusteollista pohjaa, mutta teollisuudelle on luotava lisää edellytyksiä kehittyä ja kasvaa. Tämä on paitsi taloudellinen mahdollisuus, myös osa turvallisuuspolitiikkaamme – tietty omavaraisuus on välttämätöntä”, Kopra huomauttaa.

Puolustusvaliokunta nosti lausunnossaan esille parlamentaarisen seurantaryhmän tärkeyden ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustusselonteon valmistelussa.

”On tärkeää, että eduskunnalla säilyy jatkossakin keskeinen rooli Natoon liittyvässä suunnittelussa ja puolustusratkaisujemme jatkokehityksessä. Ratkaisujen on oltava parlamentaarisesti mahdollisimman kattavia, jotta ne varmasti pitävät kaikissa kuviteltavissa olevissa olosuhteissa”, Kopra toteaa.