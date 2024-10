Geneettinen löydös avaa uusia mahdollisuuksia haima- ja suolistosyövän täsmähoidoille

KRAS-geeni on tärkeä ja paljon tutkittu syöpägeeni, jonka mutaatiot johtavat solujen hallitsemattomaan jakautumiseen. KRAS-geenin virheellisten muotojen merkitys monissa eri syöpätyypeissä tunnetaankin hyvin.

Helsingin yliopiston uudessa tutkimuksessa on keskitytty vähemmän tutkittuun KRAS-geenin normaaliin muotoon. Tulokset osoittavat, että geenin normaalin kopion läsnäololla tai puuttumisella syöpäsoluista on enemmän merkitystä kuin aiemmin on ymmärretty.

Ryhmänjohtaja Arafath (Rafa) Najumudeenin vetämä työryhmä tutki KRAS-geenin vaikutusta syövän kasvuvauhtiin, etenemiseen ja hoitovasteeseen haima- ja suolistosyövässä sekä hiirimalleja että potilastietoja hyödyntäen.

Cancer Research- ja Nature Communications- tiedelehdissä julkaistut tutkimukset osoittavat, että KRAS-geenin normaalin kopion katoaminen syöpäsoluista voi kiihdyttää haima- ja suolistosyövän kasvua. Toisaalta tällaiset kasvaimet näyttävät harvemmin muodostavan etäpesäkkeitä.

– Olemme havainneet, että KRAS-geenin normaali versio toimii ikään kuin jarruna syövälle ja hillitsee syöpäsolujen kasvuvauhtia lisäävän virheellisen KRAS-geenin vaikutuksia, sanoo tutkimukset toteuttanut tohtori Rafa Najumudeen Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM).

Tulokset viittaavat myös siihen, että kun potilaan haimasyöpä menettää normaalin KRAS-geenin, syöpä muuttuu herkemmäksi proteiinikinaasin estäjiksi kutsutuille lääkkeille. Näin ollen potilaat, joiden syöpäkasvaimessa on tämä kyseinen geneettinen profiili, saattavat todennäköisemmin hyötyä kasvaimen kasvun hidastamiseen tähtäävistä täsmähoidoista.

– Tuloksemme antavat meille paremman käsityksen siitä, miten KRAS-geenin eri muodot ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Vielä tärkeämpää on, että ne tarjoavat väylän mahdollisesti tehokkaampiin hoitomuotoihin kahta hyvin aggressiivista syöpää vastaan, Rafa Najumudeen toteaa.

– Nämä syövät diagnosoidaan usein myöhään ja ne ovat vaikeasti hoidettavia, joten uusi tutkimustieto on ratkaisevassa asemassa potilaiden hoitotulosten parantamiseksi. Hoitojen kohdistaminen syöpäkasvaimen geneettisen profiilin perusteella voi antaa potilaille paremmat selviytymismahdollisuudet.

Haima- ja suolistosyövät ovat yleisimpiä syöpäkuolemien aiheuttajia Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Tieto KRAS-geenin vaikutuksista syövän kasvunopeuteen ja hoitovasteeseen avaa uusia mahdollisuuksia kohdennetuille hoidoille, mikä puolestaan saattaa tulevaisuudessa mahdollistaa tehokkaammat hoidot monille syöpäpotilaille paitsi Suomessa myös maailmanlaajuisesti.

– KRAS on ollut intensiivisen kansainvälisen tutkimuksen kohteena pitkään, mutta tutkimus on keskittynyt mutatoidun KRAS-geenin biologiaan ja estämiseen lääkkeillä. Tämä tutkimustieto on mullistava, sillä se osoittaa, että syövässä normaali KRAS-geeni ei olekaan vain sivustakatsoja vaan tärkeä syöpää jarruttava ja lääkehoitojen tehoon vaikuttava tekijä, sanoo Turun yliopiston molekulaarisen solubiologian professori Johanna Ivaska, joka ei itse ollut mukana tutkimuksessa.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Cancer Research UK Scotland -instituutin kanssa, ja sitä tukivat Suomen Akatemia, Sigrid Juseliuksen säätiö ja Syöpäsäätiö.





Alkuperäiset artikkelit:

Fey, S.K., Najumudeen, A.K., Watt D.M. et al. KRAS Loss of Heterozygosity Promotes MAPK-Dependent Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Initiation and Induces Therapeutic Sensitivity to MEK Inhibition. Cancer Res (2024). https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-23-2709

Najumudeen, A.K., Fey, S.K., Millett, L.M. et al. KRAS allelic imbalance drives tumour initiation yet suppresses metastasis in colorectal cancer in vivo. Nat Commun 15, 100 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-023-44342-4