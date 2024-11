SuPer ja La Carita -säätiö palkitsivat ikääntyneiden hoitotyöstä – vahvuuksina kehittämismyönteisyys, työhyvinvointi ja opiskelijoiden ohjaus

– Panostamalla opiskelijoiden ohjaukseen ja kohtaamiseen huolehditaan myös alan veto- ja pitovoimasta. Työhyvinvointiin satsaavien ja hyvän maineen omaavien työyhteisöjen on myös helppoa rekrytoida uusia työntekijöitä, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.

Ravimiehentien palveluasunnot, Myllykoski, Kymenlaakson hyvinvointialue

Ravimiehentien palveluasunnoissa hoidetaan vaikeasti muistisairaita ikääntyneitä. Asukkaita on yhteensä 31. Yksikön toteutunut hoitajamitoitus on 0,65. Hoitohenkilökunta työskentelee kahdessa tiimissä, joiden välinen työnkierto on parantanut yhteistyötä. Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettu muun muassa järjestämällä työnohjausta. Hoitohenkilöstö pitää tärkeänä vastuuhoitajajärjestelmää ja vastuuhoitajuuden tuomaa lisävastuuta omista asukkaista. Työntekijät kouluttautuvat vastuualueidensa, omien tarpeidensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Asukkaiden itsemääräämisoikeutta sekä toimintakykyä tuetaan monin tavoin. Asukaskokousten lisäksi asukkaat ovat mukana oman arjen suunnittelussa kykyjensä mukaan. Toiminnan suunnittelussa on huomioitu myös sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen.

Hyvä saattohoito on tärkeä osa-alue ja koko hoitohenkilökunta on suorittanut saattohoitopassin. Asukkaiden läheisten kanssa keskustellaan saattohoidosta hoidon eri vaiheissa. Yksiköllä on myös ollut mahdollisuus saada lisähenkilökuntaa kuolevan asukkaan viimeisiksi tunneiksi.

Yksikön opiskelijavastaavat huolehtivat opiskelijoille omat ohjaajat. Opiskelijoiden mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa on pyritty huomioimaan, ja opiskelijoita kannustetaan tuomaan esiin uusia näkökulmia. Tästä on saatu hyvää palautetta opiskelijoilta.

Jurvan vuorohoitoyksikkö, Jurva, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue



Jurvan vuorohoitoyksikkö on kuntouttavan lyhytaikaisasumisen yksikkö. Asiakaspaikkoja on vuorohoitoa sekä arviointia ja kuntoutusta tarvitseville ikääntyneille 20 sekä yksi kriisipaikka. Hoitojaksoilla asiakkaiden toimintakykyä edistetään ja ylläpidetään ja tavoitteena on tukea asiakkaan kotiutumista omaan kotiin. Yksikön toteutunut hoitajamitoitus on 0,7. Henkilöstön osaamista hyödynnetään jakamalla vastuualueita työntekijöiden osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Työhyvinvointia parantaa mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihin ja työaikaan.

Asiakkaiden suuren vaihtuvuuden vuoksi työyhteisössä on otettu käyttöön valkotaulut hoitajien kansliaan ja asiakkaiden huoneisiin. Niihin kootaan tärkeimmät asiakkaita koskevat tiedot ja hoitojakson tavoitteet koko hoitohenkilökunnan käyttöön.

Osa yksikön hoitajista on käynyt saattohoitokoulutuksen, osalla hoitajista on useamman vuoden kokemus saattohoidosta. Työyhteisössä saattohoitotilanteistakin keskustellaan yhdessä avoimesti ja hoitajat pystyvät kohtaamaan saattohoidon asiakkaan ja hänen läheisensä empaattisesti.

Opiskelijoiden ohjaukseen on panostettu: opiskelijoille nimetään oma työpaikkaohjaaja ja samalla tutustutaan työelämässä oppimisen tavoitteisiin. Opiskelijat saavat hyvän perehdytyksen moniammatilliseen työskentelyyn ja he osallistuvat työvuoroissaan kaikkeen, mihin ohjaajakin osallistuu.

La Carita -säätiö on jakanut yhteistyössä SuPerin kanssa tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä vuodesta 2006 lähtien. La Carita -säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa.

Lisätiedot:

SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, p. 040 705 9115

SuPerin asiantuntija Sari Ojajärvi, p. 09 2727 9124

SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo, p. 09 2727 9292





SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.