Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry käynnistää muutosneuvottelut

Esitys alkoholijuomien kotiinkuljetuksesta uhkaa kansanterveyttä ja lasten hyvinvointia 11.10.2024 08:30:38 EEST | Tiedote

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on erittäin huolissaan hallituksen lakiesityksestä (10.10.2024), joka mahdollistaisi alkoholijuomien kotiinkuljetuksen ja verkkokaupan Suomessa. EHYT katsoo lakimuutoksen lisäävän alkoholin saatavuutta ja päihdehaittoja. Kansanterveystoimijoiden lisäksi valtioneuvoston alainen lainsäädännön arviointineuvosto on kiinnittänyt huomiota siihen, että esitysluonnos sivuuttaa perustuslain 19. pykälän 3 momentin, jonka mukaan julkisella vallalla on velvollisuus edistää väestön terveyttä sekä turvata lasten hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. EHYT katsoo, että hallituksen esitys ei toteuta näitä perustuslaillisia tavoitteita, vaan on vaarassa lisätä sote-palveluiden kuormitusta, heikentää suomalaisten terveyttä ja työkykyä sekä merkittävällä tavalla vaarantaa lasten hyvinvointia.