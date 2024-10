Lars Sundin uutuus on kiehtova lukuromaani muistoista ja perheen merkityksestä

Pietarsaaressa kasvanut, nykyään Uppsalassa asuva Lars Sund on rakastettu ja palkittu tarinankertoja. Hän on ollut useita kertoja Finlandia-palkintoehdokkaana ja voittanut Runeberg-palkinnon.

Hänen uusin romaaninsa Vaasan prinsessa on taattua Sundia: mukaansatempaava ja koskettava lukuromaani muistoista ja perheen merkityksestä. Kirja päättää Sundin ylistetyn Pietarsaari-trilogian.

Kirja on heti arvosteluvapaa.

Romaanin alussa nuori tanssijalupaus Alexandra on lähdössä tutkimaan Tukholman saaristoa kiehtovan uuden miesystävänsä kanssa, kun hän saa puhelun Suomesta. Hänen kummitätinsä Iris on joutunut sairaalaan, ja tilanne on vakava. Alexandra lentää saman tien Pohjanmaalle tätinsä sairasvuoteen äärelle.

Tädin tilaa valvoessa muistot tulvivat mieleen, kohtaukset Alexandran lapsuudesta ja nuoruudesta leski-isänsä Alf Holmin kasvatettavana.

Kouluaikojen vaikeudet ymmärtää toisten ihmisten käytöstä ja sopeutua joukkoon saavat selityksensä vasta paljon myöhemmin. Oma joukko löytyy paitsi tanssisalilta myös radikaalista eläinoikeusliikkeestä, jolla on Pohjanmaan turkistarhausvyöhykkeellä selkeä tehtävä. Kolhuilta ei Alexandra säästynyt, mutta aina tukena oli Iris.

Alexandran elämää ja omaansa pohtii myös Alf, ikääntyvä säveltäjä. Vaimon kuolema Alexandran ollessa vielä vauva ei jätä Alfia rauhaan. Olisiko kaikki voinut mennä toisin? Onko hän ollut tarpeeksi hyvä kasvattaja Alexandralle? Olisiko hän voinut suojella tätä paremmin?

Pietarsaari-trilogian aiemmat osat ovat Kolme sisarta ja yksi kertoja (2014) ja Missä musiikki alkoi (2018).

Förlaget-kustantamo on julkaissut kirjan ruotsiksi, ja sen on suomentanut Laura Jänisniemi.

Lars Sund (s. 1954) on kirjoittanut yhdeksän romaania ja kaksi tietokirjaa linnuista. Kirjailijantyönsä ohessa hän on työskennellyt toimittajana Ruotsissa ja Suomessa.

Lisätiedot ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323