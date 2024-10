Finnkino Sello juhlii 10-vuotista taivaltaan uudistetuissa saleissa

Espoon sydämessä sijaitseva Finnkino Sello juhlii tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan ja tuo samalla asiakkailleen jotain uutta ja odotettua: kolme täysin uudistettua elokuvateatterisalia.

Uudistuksen myötä Sello saa kaksi LUXE-salia, joissa on säädettävät penkit ja sivupöydät. Myös teatterin suurin sali on uudistettu ja siellä voi nauttia elokuvista mukavissa kallistuvissa nojatuoleissa. Näissä saleissa on mahdollisuus nauttia ruokaa ja osa näytöksistä on myös anniskelunäytöksiä.

’’Uudistus on odotettu, sillä osa saleista kaipasi päivitystä. Olen erittäin iloinen siitä, että saimme Selloon suositut LUXE-salit, jotka vetävät varmasti yleisöä elokuvien pariin. Samalla modernisoimme myös aulatilan sekä myymälämme’’, Jenni Laitinen, Finnkino Sellon ja Omenan teatteripäällikkö kuvailee.

Virallista avauspäivää vietetään perjantaina 25.10, jolloin teatterissa on oheistoimintaa sekä erilaisia tarjouksia.

Itse remontti on sujunut aikataulun mukaan ja osa saleista on pyörittänyt elokuvia normaaliin tapaan koko remontin ajan.

’’On ollut hienoa seurata salien uudistusprosessia ja erityisesti haluan kiittää Sellon kauppakeskusta saumattomasta yhteistyöstä’’, kuvailee Finnkinon Sellon remonttiprosessista vastannut Janne Uusi-Kölli.

Uusi-Köllin kertoo, että osana vastuullisuustyötä, uudistetuista saleista poistetut tuolit päällystetään uudelleen ja ne saavat uuden elämän muissa tiloissa.

"Syksyn ohjelmisto on täynnä kiinnostavia elokuvia, jotka ovat jo vetäneet paljon espoolaisia katsojia. Erityisesti kokoperheenelokuvat, kauhu ja toimintaelokuvat keräävät yleisöä täällä Sellossa. Odotamme myös loppuvuoden elokuvien kuten Gladiator 2 ja Smile houkuttelevan katsojakuntaa. Uudistetut salit tarjoavat entistäkin paremman elokuvakokemuksen." Laitinen toteaa.

Juhlavuoden kunniaksi Finnkino Sello esittää myös 27.10 rakastetun Frozen-elokuvan, joka oli teatterin ensimmäinen näytös kymmenen vuotta sitten.

Yhteystiedot:

Jenni Laitinen, Teatteripäällikkö Sello/Iso Omena

Puh: 041 7313108

Sähköposti: jenni.laitinen@finnkino.fi



Irene Hernberg. PR Manager

Puh: 040 6625866

Sähköposti: irene.hernberg@finnkino.fi

LUXE-konsepti:

LUXE on Finnkinon premium-salikonsepti, jossa istuinmukavuutta on parannettu entisestään muhkeiden ja kallistuvien nojatuolien ja omien sivupöytien ansiosta. Yksittäisiä LUXE-saleja löytyy entuudestaan jo Helsingin Itiksestä ja Tennispalatsista, Espoon Sellosta ja Omenasta, Turun Myllystä sekä Oulun Plazasta.