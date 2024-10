Pyydä apua -palvelu ohjaa lapsiperheet tarvitsemansa tuen luo

Asukkaat voivat nyt ottaa kantaa hyvinvointialueen palveluverkon muutoksiin 21.10.2024 15:50:33 EEST | Tiedote

Hyvinvointialueen palveluverkkoon esitetään muutoksia. Ehdotusten taustalla on sekä tarve pienentää toiminnan kuluja vastaamaan valtion rahoitusta, että henkilöstön riittävyys. Ehdotetuista muutoksista on tehty vaikutusten arvioinnit. Palvelut korvataan uusilla, kevyemmillä palveluilla tai palvelut siirtyvät uuteen osoitteeseen. Muutosehdotukset on esitelty aluehallitukselle 21.10. ja aluehallitus päättää niistä 25.11. Voit nyt vastata kyselyyn ja ottaa kantaa ehdotuksiin.