Paperittomien haavoittuva asema kasvattaa valtioiden välisiä riippuvuussuhteita

Yksilötasolla vallankäyttö näyttäytyy Venäjällä käytäntönä, jossa turvapaikkoja ei myönnetä ja pidempiaikainen oleskelulupa tarkoittaa vain Venäjän passia, joka myönnetään valtiovallan poliittisista syistä, ei humanitäärisistä.

- Paperittomuuden luominen ja ylläpitäminen ovat täten keinoja vaikuttaa paikallisen talouskehityksen lisäksi myös globaaleihin, ylirajaisiin valta-asemiin, väitöskirjatutkija Maija Kalm-Akubardia kertoo.

Paperittomalla tarkoitetaan henkilöä, joka elää maassa vailla laillista oleskeluoikeutta. Väitöstutkimus paljastaa pitkäaikaispaperittomien maahanmuuttajien kokemukset ristiriidasta julkisuudessa annettujen lausuntojen ja todellisuudessa toteutuvien toimintamahdollisuuksien välillä.

- Yksilötasolla tämä ristiriita näkyy esimerkiksi siten, että vaikka oleskelun laillistaminen on useimmiten mahdotonta, on oleskelu ohjailtu toteutumaan vakiintuneiden lahjuskäytäntöjen sekä harmaan talouden varaan, sanoo Kalm-Akubardia.

Venäjän paperittomista suurin osa, ja väitöstutkimukseen osallistuneet henkilöt, ovat saapuneet Neuvostoliiton entisistä liittovaltioista. He kokivat, että Venäjän valtiojohdon intressit ohjasivat heidän toimintamahdollisuuksiaan niin kotimaassa kuin Moskovassa.

Toiminnan laajentuminen vahvistaa hallintoa

Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien vuosia kestäneet kokemukset toimintamahdollisuuksiensa ohjailusta valottavat valtiovallan toimintaa institutionaalisten valtuuksien ulkopuolella. Ne paljastavat kasvavan ristiriidan julkisuudessa esitettyjen uhkakuvien ja todellisen, laajamittaisen hyväksikäytön välillä.

Maahanmuuttajien kokemukset osoittavat tutkijan mukaan myös, kuinka Putinin valtakaudella toiminta on laajentunut koskemaan yhä uusia maahanmuuttajaryhmiä, vähemmistöjä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Valtion toiminnassa hyödynnetään vaaran ja laittomuuden uhkakuvia.

- Ne tekijät, joilla oikeutettiin kasvava eriarvoisuus ja vähemmistöjen ihmisoikeuksien heikentäminen heidän laittomuuteensa nojaten, ovat johtaneet autoritaarisen hallinnon vahvistumiseen. Nykytilanteessa hiljennettyjä ovat kaikki valtiovallan toimintaa kyseenalaistavat yksilöt ja yhteisöt, Kalm-Akubardia toteaa.

Paperittomien osuus kansantaloudesta iso

Paperittomien maahanmuuttajien osuus kansantaloudesta on myös merkittävä, vaikka heidän sosiaaliset oikeutensa ovat olemattomat.

- Paperittomat ovat kouluttaneet itsensä ja lapsensa, hoitaneet vanhenevat vanhempansa ja tukeneet kotimaahan jääneitä sukulaisiaan. Kaikesta heidän on pitänyt maksaa ja heitä on rajoittanut pelko kiristyksestä, väkivallasta ja joukkokarkotuksista, Kalm-Akubardia sanoo.

Etnografinen väitöskirja tarkastelee valtiovallan vaikutuksia paperittomien toimintamahdollisuuksiin Moskovassa. Tutkimus korostaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kokemuksien tärkeyttä osana valtioiden toteuttaman vallankäytön tutkimusta.

Venäjä on yksi maailman suurimmista maahanmuuton kohdemaista. Yhdysvalloissa ja Venäjällä paperittomien määräksi arvioidaan noin 11 miljoonaa ihmistä. Rajamuodollisuudet ja rekisterijärjestelmät ovat kehittyneet vähentämättä silti paperittomuutta. Paperiton maahanmuutto on kokonaismaahanmuuttoon verrattuna vähäisempää mutta herättää voimakkaita tunnereaktioita ja on tästäkin syystä politisoitu ilmiö.



FM Maija Kalm-Akubardia väittelee 30.10.2024 kello 13 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Pitkäaikaispaperittomien Moskova: - Etnografinen tutkimus valtiovallan vaikutuksista paperittomien toimintamahdollisuuksiin". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa U33, juhlasali 303, Unioninkatu 33.

Vastaväittäjänä on professori Merja Anis, Turun yliopisto, ja kustoksena on Maija Jäppinen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.



