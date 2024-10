Energiateollisuus ry:n puheenjohtajaksi Timo Honkanen Turku Energiasta

Honkanen tarttuu tehtäväänsä keskellä nopeasti etenevää energiamurrosta, joka haastaa niin energian tuottajia, jakelijoita, myyjiä kuin asiakkaitakin reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin. Sähkön tuotannon painopiste on siirtynyt kaupungeista rannikoille, sähköverkkoihin pitää investoida yhä enemmän uuden tuotannon saamiseksi jakeluun, sähkön myynti keskittyy, kaasujen rooli kasvaa, asiakkaat vaihtavat kiihtyvällä vauhdilla pörssisähköön ja kaupunkiyhtiöt keskittyvät enenevissä määrin lämpöön ja energiaverkkoihin.

Energia-ala kehittyy nyt ennennäkemätöntä vauhtia, Honkanen toteaa. - Sähkönkulutuksen kasvu, puhdas siirtymä ja sen edellyttämät investointitarpeet uusiutuvaan energiantuotantoon sekä riittävä ja toimitusvarma sähköverkkokapasiteetti ovat tämän murroksen keskiössä. Edistääksemme toimialallamme puhdasta siirtymää, meidän tulee varmistaa, että uusiutuvan energian investointien lisäksi myös uuden energiateknologian kehittämiseen ja käyttöönottamiseen on riittävät edellytykset olemassa, Honkanen jatkaa.

Toimitusvarmat ja tehokapasiteetiltaan riittävät sähköverkot ovat Honkasen mukaan avainasemassa tässä muutoksessa. Jakelukapasiteetin lisääminen on välttämätöntä energiasiirtymän kasvuedellytysten luomiseksi. Puhtaan siirtymän edistämisen keskiöön on tärkeää valjastaa myös jo vuosikymmeniä sitten käyttöönotetut, yhä keskeiset alan ratkaisut, kuten kaukolämpö. Sillä on Honkasen mukaan merkittävä rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä: se mukautuu ja kasvaa kaupunkien ja niiden asukkaiden tarpeiden mukana ja muovautuu talousalueen kehittyessä, eikä ole sidottu mihinkään tiettyihin energiantuotantomuotoihin. Lisäksi kaukolämpöverkko voi vastaanottaa esimerkiksi vedyn tuotannon sivutuotteena syntyvää lämpöä ja tarjoaa mahdollisuuden energian varastointiin.

Käsissämme on keskeiset ratkaisun edellytykset ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen, Honkanen sanoo. - Olenkin innoissani saadessani toimia puheenjohtajan tehtävässä alamme etujärjestössä tässä kriittisessä vaiheessa. Olen sitoutunut edistämään näitä tavoitteita yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa, Honkanen jatkaa.

Energiaollituus ry:n hallituksen jäsenet 10/2024-

Tuure Aho, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Stefan Damlin, Vaasan Sähkö Oy

Måns Holmberg, Porvoon Energia Oy

Timo Honkanen, Turku Energia Oy

Veera Höglund, Infratek Finland Oy

Tuomo Kantola, Alva-yhtiöt Oy

Esa Koivula, Keuruun Sähkö Oy

Sanna Kytömäki, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Minna Laakso, Pohjolan Voima Oyj

Mikael Lemström, Fortum Power and Heat Oy

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj

Olli Sirkka, Helen Oy

Jyrki Tammivuori, Caruna Oy

Jari Viitanen, Sastamalan Lämpö Oy

Timo Virikko, Rovakaira Oy

Lisätietoja: Timo Honkanen, toimitusjohtaja, Turku Energia p. 050 5573133