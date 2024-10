Varhan aluehallitus 22.10.2024: Ugin työterveys Länsirannikon Työterveys Oy:lle

Varha siirtää liikkeenluovutuksella Uudenkaupungin työterveyshuollon Länsirannikon Työterveys Oy:lle (LRTT). Yksikön henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksen yhteydessä LRTT:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Varhan Uudenkaupungin seitsemän ammattihenkilön työterveyshuoltoyksikkö on osoittautunut nykymuotoisena pieneksi ja haavoittuvaksi yksiköksi. Yksikön haavoittuvuus on vaikeuttanut toimimista siten, että yksikön tulot kattaisivat täysimääräisesti sen menot. Yksikössä on hoidettu noin tuhannen työntekijän työterveyshuoltoa. Vuoden 2025 alusta lähtien Varhan järjestämisvastuun mukaiset palvelut Uudenkaupungin alueella tuottaa Varhan kilpailuttaman sopimuksen perusteella Mehiläinen Oy.

Viranhaltijoille valtuudet jatkaa Laitilan vuodeosaston toimintaa

Varhan aluehallitus hylkäsi esityksen Laitilan lääkäripulasta kärsineen vuodeosaston toiminnan siirtämisestä toistaiseksi läntisen alueen muihin yksiköihin. Osaston toiminta siirrettiin Uuteenkaupunkiin kesällä, ja henkilökuntapulan jatkuessa siirtoa on jatkettu. Aluehallitus valtuutti viranhaltijat tarvittaviin toimenpiteisiin toiminnan jatkon varmistamiseksi. Koko Varhan tasolla perusterveydenhuollon palveluiden pariin pääsy on kuluvan vuoden aikana helpottunut. Vuoden 2023 alussa esimerkiksi avosairaanhoidon piiriin pääsi 14 vuorokaudessa 72 % potilaista. Syyskuussa 2024 kahden viikon sisällä hoitoon pääsi jo 85 % potilaista.

Aluehallituksella keväällä 10 kokousta

Aluehallitus päätti kokoontua kevätkaudella kymmeneen päätöskokoukseen. Vuodenvaihteen jälkeen ensimmäinen kokous on 14. tammikuuta ja kevätkauden viimeinen kokous hyväksytyn muutosesityksen myötä tällä aluehallituksella on 27. toukokuuta. Huhtikuun aluevaaleissa valittava uusi aluevaltuusto nimennee uuden aluehallituksen ensimmäisessä kokouksessaan kesäkuussa.

Muut kuin tässä mainitut asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti.