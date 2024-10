Kotkan akkumateriaalitehdas sai ympäristöluvan

Easpring Finland New Materials Oy sai luvan Kotkan Ristinkallioon suunnitellulle katodiaktiivimateriaalia (CAM) valmistavalle tehtaalle. Tehtaassa valmistetaan vuosittain 60 000 tonnia katodiaktiivimateriaalia (CAM). Suunniteltu käyttöönottoajankohta on vuonna 2026.

Tehtaan olennaisimmat ympäristövaikutukset ovat prosessista ilmaan vapautuva rikkidioksidi- ja pölypäästö, muodostuvat jätteet sekä jätevedenpuhdistamolle johdettava jätevesikuormitus. Ilmanlaatuvaikutusten minimoinnin varmistamiseksi luvassa on määrätty alkuperäistä suunnitelmaa korkeammasta poistokaasujen piipunkorkeudesta. Hakemuksen käsittelyssä on kiinnitetty huomiota erityisesti poikkeustilanteiden hallintaan.

Tehtaan toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset, kuten meluvaikutukset ja vaikutukset ilmanlaatuun on määrätty varmennettavaksi tehtaan käynnistyttyä. Tehdasalueella syntyy hulevesiä, joiden puhtautta on määrätty tarkkailtavan ennen niiden johtamista purkuojaan. Toiminnasta ei synny pintavesiin johdettavia jätevesiä, mutta Mussalon jätevedenpuhdistamolle johdettavaa kuormitusta on edellytetty tarkkailtavan.

Easpring Finland New Materials Oy jätti lupahakemuksen vireille toukokuussa, ja hakemus pääsi vihreän siirtymän etusijamenettelyyn. Hakemuksen käsittely kesti alle 6 kuukautta. Lupapäätös on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa.