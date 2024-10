Keusoten itsemittausasemalla nopeasti tärkeitä tuloksia terveydentilasta

Keusote otti kesällä Järvenpään JUSTissa koekäyttöön itsemittausaseman, jolla kuka tahansa voi omatoimisesti mitata omaa terveydentilaansa. Itsemittausasemalla voi mitata helposti ja jonottamatta esimerkiksi verenpaineen, sykkeen, happisaturaation, lämmön, painon ja kehon koostumuksen sekä sydämen toimintaa kuvaavan suppean EKG:n (sydänfilmi).

MedicubeX Oy:n itsemittausasema on yksi Suomen innovatiivisimmista terveysteknologiatuotteista. Myös tähän mennessä laitetta käyttäneiltä asiakkailta on tullut hyvää palautetta: moni on kehunut itsemittausasemaa helppokäyttöiseksi ja kertonut sen lisäävän kiinnostusta omasta terveydestä huolehtimiseen

– Itsemittausasema on ollut koekäytössä Keusotella heinäkuusta alkaen. Vuoden verran kestävän pilotoinnin aikana pyrimme testaamaan sen soveltuvuutta eri asiakasryhmillä. Nyt itsemittausasema on kaikkien halukkaiden Keusoten alueen asukkaiden käytössä, kertoo vastaanottopalveluiden koordinoiva esimies Cathrinne Wetterstrand.

Helppoa ja nopeaa

Oman terveydentilan mittaamiseen Keusoten itsemittausasemalla menee vain noin 5–20 minuuttia, ja mittaustuloksista saa paperitulosteen ilman henkilötietoja. Aseman käyttö on helppoa, sillä se ohjaa ensikertalaistakin käyttäjää selkeästi.

Itsemittausaseman käyttöön ei tarvita lähetettä, vaan kuka tahansa Keusoten alueen asukas voi mitata sillä terveytensä. Itsemittausasema sijaitsee pääaulassa Järvenpään JUSTissa (Lääkärinkuja 1, 04410 Järvenpää). Se on käytettävissä JUSTin infon aukiolojen mukaan, eli arkisin klo 8–15.30 ja perjantaisin klo 8–13.45.

– Toivomme, että itsemittausasemaa käydään rohkeasti kokeilemassa ja että saamme myös palautetta siitä, miten laitteen käyttö on sujunut ja onko siitä ollut hyötyä. Palaute auttaa meitä arvioimaan itsemittausaseman hyödyllisyyttä ja mahdollista jatkokäyttöä, Wetterstrand kertoo.