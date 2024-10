Vuoden YK:n ystävä 2024 on komissaari Jutta Urpilainen - YK:n ystävien kunniajäsen professori Per Ashorn

Vuoden YK:n ystävä Jutta Urpilainen

EU-komissaari Jutta Urpilainen on tehnyt pitkäjänteisestä ja monipuolista työtä EU:n ja YK:n yhteistyön tiivistämiseksi sekä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Urpilaisen rooli Euroopan komission kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina on ollut keskeinen, kun EU on sitoutunut monenvälisten suhteiden vahvistamiseen.

“Olen erittäin otettu siitä, että YK-liitto on päättänyt nimittää minut vuoden 2024 YK:n ystäväksi. Otan tämän osoituksena siitä, että EU:n rooli monenkeskisen järjestelmän puolestapuhujana on huomattu”, sanoo Urpilainen.

Urpilaisen kaudella EU:n ja YK:n yhteistyö on syventynyt ja laajentunut. Hänen aloitteet komissaarina ovat vahvistaneet EU:n roolia kansainvälisessä politiikassa ja parantaneet YK:n kykyä vastata globaaleihin haasteisiin tehokkaasti.

Hän on edistänyt parempaa koordinaatiota EU:n ja YK:n välillä sekä tukenut vahvasti YK:n kehitysjärjestelmän uudistamista, mikä parantaa YK:n toimintaa kentällä ja tehostaa yhteistyötä kumppanimaiden kanssa. EU ja sen jäsenvaltiot ovat YK:n suurimpia rahoittajia.

Lisäksi hän on edistänyt yhteistyötä muiden kansainvälisten organisaatioiden, kuten Maailmanpankin, kanssa, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hänen panoksensa monenväliseen yhteistyöhön, rahoitukseen ja nuorten osallistumiseen ovat auttaneet luomaan tehokkaampia mekanismeja myös näiden globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

YK:n ystävien kunniajäsen Per Ashorn

Tampereen yliopiston lastentautiopin professori Per Ashorn on tehnyt merkittävää työtä tutkijana ja Maailman terveysjärjestö WHO:n globaalin terveyden asiantuntijana, edistämällä erityisesti vastasyntyneiden ja lasten terveyttä.

Tutkimustyössään professori Ashorn on keskittynyt erityisesti lapsikuolleisuuden vähentämiseen ja köyhien maiden lasten terveyden edistämiseen Intiassa ja monissa Saharan etelänpuolisen Afrikan maissa.

Ashorn on työskennellyt Maailman terveysjärjestössä (WHO) vuosina 2016-2018 sekä toimii tälläkin hetkellä Geneven päämajassa asiantuntijana. Hän on toiminut myös lukuisten väitöskirjojen ohjaajana, ja hänen julkaisuluettelonsa käsittää noin 300 vertaisarvioitua artikkelia.

“Työssäni näen hyvin WHO:n ja YK:n toiminnan merkityksen ja arvon. Vaikka YK:n toimia usein kritisoidaan, sillä on valtava potentiaali ihmiskunnan isojen kysymysten ratkaisemiseen”, sanoo Ashorn.

YK:n vuonna 2015 hyväksymistä kestävän kehityksen 17 tavoitteesta hänen työnsä linkittyy vahvasti nälän poistamiseen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, sukupuolten välisen tasa-arvon sekä puhtaan veden saannin ja kestävän käytön edistämiseen. Toimillaan hän on vaikuttanut myös ilmastonmuutoksen ehkäisyyn sekä rauhan ja hyvän hallinnon edistämiseen.

Professori Ashorn pitää tärkeänä kliinisiä kokeita, jotka yhdistävät epidemiologian kliiniseen lääketieteeseen ja sosiaalitieteisiin.

YK:n ystävät -verkosto

YK:n ystävien tavoitteena on vahvistaa suomalaisten YK-osaamista ja tehdä tunnetuksi Suomen YK-politiikkaa.

Suomen YK-liitto ja YK:n ystävät -verkosto myöntävät YK:n ystävä -kunniamaininnan ja kunniajäsenyyden vuosittain henkilöille, jotka omalla toiminnallaan edistävät merkittävästi YK:n tunnettavuutta Suomessa, Suomen aktiivista roolia YK:ssa tai toimivat YK:n roolin tai päämäärien vahvistamiseksi kansainvälisesti.

Vuoden YK:n ystävä ja kunniajäsen julkistettiin YK:n päivän juhlassa 24.10. keskuskirjasto Oodissa.

YK:n ystävä -kunniamaininta myönnettiin nyt kahdeksannen kerran. Edellinen Vuoden YK:n ystävä oli akateemikko, professori emeritus Martti Koskenniemi. Kunniajäsenyys myönnettiin nyt toista kertaa, edellisenä vuonna kunniajäseneksi valittiin Elisabeth Rehn.

Vuoden YK:n ystävä Jutta Urpilainen seminaarissa tiistaita, aiheena EU:n kehityspolitiikan suunta

Euroopan unionin kehityspolitiikan suunta -seminaari komissaari Jutta Urpilaisen kanssa järjestetään tiistaina 29.10. kello 14.30-16.

Aika: tiistai 29.10.2024 klo 14.30 – 16.00

Paikka: Helsingin keskustakirjasto Oodi, Maijansali, Töölönlahdenkatu 4

Järjestäjät: YK-liitto ja Fingo

Ilmoittautuminen: täältä

Kuvia: Jutta Urpilainen tänä syksynä YK:n tulevaisuushuippukokouksessa: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/reportage/P-064407