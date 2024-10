Etla: osaajien maahanmuutto lisää tuottavuutta ja yritysten taloudellista menestymistä

Työperäisen maahanmuuton pelätään usein heikentävän jo työmarkkinoilla olevien työllistymistä tai alentavan heidän ansioitaan kiristyvän kilpailun vuoksi. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että osaajien maahanmuutolla on keskimäärin joko olematon - tai lievästi myönteinen - vaikutus kantaväestön palkkoihin ja työllistymismahdollisuuksiin. Tämä johtuu siitä, että maahanmuuttajien ja kantaväestön osaaminen enemmänkin täydentää kuin korvaa toisiaan.

Työperäinen maahanmuutto voi kuitenkin vaikuttaa työmarkkinoihin myös muilla tavoin kuin vain lisäämällä kilpailua.

Tuoreessa Etla Muistiossa ”Osaajien maahanmuuton taloudelliset vaikutukset” (Etla Muistio 141) tarkastellaan osaajien maahanmuuton vaikutuksia yrityksiin, innovaatioihin ja työmarkkinoihin. Tutkimukset osoittavat, että osaajien maahanmuutolla on yleensä myönteisiä vaikutuksia yritysten taloudelliseen menestymiseen, tuottavuuteen ja innovaatioihin.

Toisin sanoen maahanmuuttajat tuovat mukanaan taitoja, jotka yhdistettynä kantaväestön osaamiseen johtavat yrityksissä korkeampaan tuottavuuteen. Sitä kautta osaajien maahanmuutto voi vaikuttaa myös yritysten liikevaihtoon, tutkijat toteavat.

Maahanmuuttajakeksijöillä on jopa ratkaiseva rooli innovoinnissa, ja he tuottavat merkittävän osan patenteista, muistuttaa Etlan tutkimusjohtaja KTT Antti Kauhanen.

- Suomi tarvitsee kipeästi lisää tuottavuutta ja innovaatioita, erityisesti työikäisen väestön vähenemisen vuoksi. Osaavan työvoiman saatavuus on yrityksille elintärkeää ja osaajien maahanmuutto onkin yksi keino lisätä osaavan työvoiman tarjontaa, Kauhanen toteaa.

Osaavan maahanmuuttajatyövoiman saatavuus vaikuttaa Kauhasen mukaan myös yritysten sijaintipäätöksiin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että samalla kun osaajien maahanmuutto lisää innovointia, se vähentää myös yrityksen toimintojen siirtämistä muualle. Käänteisesti: maahanmuuton rajoitukset lisäävät työpaikkojen ulkoistamista.

- On näyttöä siitä, että osaajien maahanmuutto on arvokas väline ratkottaessa tuottavuushaasteita ja innovointitarpeita maissa, joissa työikäisen väestön määrä vähenee. Niin eurooppalaiset kuin yhdysvaltalaisetkin tutkimukset osoittavat, että pelot korkeasti koulutettujen maahanmuuton johtamisesta palkka-aleen tai kantaväestön heikompaan työllisyyteen ovat perusteettomia, sanoo Etlan Kauhanen.

Nyt julkaistu Etla Muistio on osa Business Finlandin rahoittamaa hanketta “The attractiveness of Finland as a location for talented people and companies”.

Kauhanen, Antti – DeVaro, Jed: Osaajien maahanmuuton taloudelliset vaikutukset (Etla Muistio 141)

Kauhanen, Antti – DeVaro, Jed: Economic Impacts of High-Skilled Immigration (Etla Brief 140)