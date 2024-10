Ihania irlantilaisneuleita on neulekirja vihreiden maisemien, rennon kässäilyhengen ja kelttiperinteistä inspiroituneiden nykyneuleiden ystäville

Ihania irlantilaisneuleita johdattaa lukijan nojatuolimatkalle Irlannin ikiaikaisiin vehreisiin maisemiin ja tunnelmiin. Matkaa tehdään neuloen mm. Aran-saarille, Donegalin kukkuloille sekä irlantilaisen villan ja kelttien jäljille. Kuulet tarinoita, tapaat ihmisiä ja tutustut ikiaikaisista perinteistä inspiroituneisiin neuleohjeisiin. Kirja syntyi ihastuksesta irlantilaisiin maisemiin ja sai inspiraatiota siitä, miten vanha perinne ja eloisa nykykulttuuri kohtaavat.

Kirjan 20 erilaista neule- ja asustemallia tuovat esiin irlantilaisten palmikkovillapaitojen ja kelttikuvioiden perinteet, mutta ne tarjoavat myös modernin, raikkaan otteen nykypäivän neulojille. Ohjeet on suunniteltu monen tasoisille neulojille. Jokainen neuletyö sisältää tarkat ja selkeät ohjeet sekä ruutupiirrokset, jotka auttavat onnistumaan. Kirja tarjoaa myös kiinnostavia kurkistuksia irlantilaisten käsityöharrastajien elämään, neuleperinteeseen ja nykymenoon, joka sitoo perinteen saumattomasti nykyaikaan.

Ihania irlantilaisneuleita on täydellinen neulekirja kaikille, jotka haluavat tuoda palan Irlannin kauniita maisemia ja historiaa omaan käsityöharrastukseensa.

Teacht chomh maith! Tule mukaan!

Tekijöistä

Kaija Koirikivi on pukuompelija ja tekstiilialan artenomi, joka on erikoistunut neulesuunnitteluun. Yhdysvalloissa vietettyjen vuosien aikana hän opiskeli myös graafista suunnittelua. Koirikivi on työskennellyt lankakaupassa ja markkinoinnin parissa käsityölankoja valmistavassa yrityksessä, ja hän on osallistunut Novita Neuleet -lehden tekoon. Viime vuosina hän on toiminut verkkokaupan sisällöntuottajana ja kääntänyt useita ulkomaisia neule- ja käsityökirjoja suomeksi. Hänen vapaa-aikansa kuluu käsitöiden, puutarhanhoidon ja brittidekkareiden parissa.

Leena-Kaisa Laakso on toimittaja, tietokirjailija ja kirjoittamiskouluttaja, joka on julkaissut tarinallisia tietokirjoja muun muassa Irlannista, puutaloista ja metsän merkityksestä. Laakso on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri, ja hän on toiminut vapaana toimittajana, viestinnän ammattilaisena sekä kirjoittamisen opettajana. Hänen vapaa-aikansa täyttyy käsitöistä, retkeilystä, joogasta ja kirjallisuudesta.

Julkaisupäivä 23.10.2024 I Sidottu, kovakantinen I 224 sivua I nelivärinen valokuvakuvitus ja ruutupiirrokset

