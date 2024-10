Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvioesityksessä panostetaan palvelujen saatavuuteen

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahnin esitys vuoden 2025 talousarvioksi sisältää tärkeitä panostuksia perustason palvelujen saatavuuteen. Digitaalisen asioinnin käyttöönoton myötä länsiuusimaalaiset saavat vuonna 2025 käyttöönsä sujuvat viestipalvelut muun muassa terveysasemalle, neuvolaan ja sosiaalipalveluihin. Terveysasemien hoidon jatkuvuutta kohennetaan laajentamalla ammatinharjoittajamallia.

”Asukkaat kokevat nopean palveluihin pääsyn ja sujuvan yhteydenoton kaikkein tärkeimmiksi kehityskohteiksi hyvinvointialueella”, kertoo hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.

Merkittävä panostus on myös vuonna 2025 alkava yhtenäisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto. Lisäksi opiskeluhuollon psykologeja lisätään, mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta parannetaan ja ikääntyneiden asumispalvelujen paikkamäärää varaudutaan kasvattamaan. Uudet Otaniemen paloasema ja Niittykummun hammashoitola avataan. Raaseporin kaksikielisen osaamiskeskittymän toiminnalla tuetaan hyvinvointialueen ruotsinkielisiä palveluja.

Kustannustasoon tavoitellaan 30 miljoonan euron pysyvää vähennystä

Samanaikaisesti kun perustason palveluihin panostetaan, on talouden tasokorjausta jatkettava. Talousarvioesityksessä tavoitteena on yhteensä 30 miljoonan euron pysyvä kustannustason lasku vuonna 2025. Määrä on noin puolet vuoden 2024 talouden tasapainotuksesta.

Merkittävimmät talouden tasapainottamisen toimenpiteet liittyvät toimintatuottojen kasvattamiseen, henkilöstömenojen vähentämiseen vuokrahenkilöstössä ja tuotantotapa- ja palvelurakennemuutoksiin. Esityksessä asiakasmaksuja korotetaan palveluissa lakisääteiselle enimmäistasolle, rekrytointeja kohdennetaan tukemaan toiminnan ja palvelujen kehittämistä, ja kalliita ostopalveluja korvataan omalla palvelutuotannolla.

Kustannuksia lisäävät vuonna 2025 erityisesti yleissitovat henkilöstön palkankorotukset, ostopalvelujen hintojen nousu ja erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu.

Ylijäämäisellä tuloksella katetaan aiempien vuosien alijäämiä

Vuosina 2023 ja 2024 syntynyt alijäämä täytyy hyvinvointialuelain mukaisesti kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Siksi hyvinvointialueen tulee tehdä vuosina 2025 ja 2026 ylijäämäinen tulos.

Talousarvioesityksessä tulos vuodelle 2025 on 80 miljoonaa euroa ylijäämäinen, jotta alijäämät saataisiin katettua vuoden 2026 loppuun mennessä. Tulokseen vaikuttaa ensimmäistä kertaa myös hyvinvointialuerahoitukseen liittyvä jälkikäteistarkistus, joka määräytyy vuoden 2023 hyvinvointialueiden yhteenlasketun alijäämän perusteella.

Talousarvioesityksen käsittely jatkuu marras-joulukuussa

Aluehallitus merkitsee talousarvioesityksen tiedoksi kokouksessaan 28.10. Aluevaltuuston neuvottelutoimikunta neuvottelee talousarvioesityksestä marraskuun aikana. Aluevaltuuston on määrä päättää vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmasta joulukuussa.

”Meillä on kyky toimeenpanna tarvittavat uudistukset. Uskon, että meillä on hyvät edellytykset onnistua palvelujen uudistamisessa. Olemme alueena edelläkävijä, josta otetaan mallia”, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtaja Sanna Svahn sanoo.