Kampusravintoloiden kilpailutus johti valitukseen - nykyiset toimijat jatkavat väliaikaissopimuksilla

Oulun yliopisto valitsi yliopiston ja Oamkin Linnanmaan ja Kontinkankaan kampusten ravintolapalveluiden tuottajat kilpailutuksella lokakuun alussa, mutta Oulun yliopiston ylioppilaskunnan omistama ja kilpailutuksessa mukana ollut Uniresta Oy on valittanut kilpailutuksesta markkinaoikeuteen.

Valitus tarkoittaa, että kilpailutuksella valitut toimijat eivät voi aloittaa toimintaansa kampuksilla 1.1.2025, vaan ravintolapalveluita tarjoavat väliaikaissopimuksilla nykyiset toimijat, kunnes valitukseen liittyvät asiat on käsitelty. Uniresta oli mukana kilpailutuksessa, mutta ei tullut valituksi.

Tällä hetkellä Linnanmaan kampuksella ravintolapalveluita tuottavat nykyiset toimijat Uniresta Oy ja Juvenes Oy ja Kontinkankaalla Sodexo Oy.

Hintaa ja laatua

Uusimmassa kilpailutuksessa valintaperusteena oli halvin hinta, mutta päästäkseen mukaan hintavertailuun tarjoajien oli täytettävä laadulle asetetut korkeat vähimmäisvaatimukset. Uusi valitus koski muun muassa sitä, että valinta tehtiin pelkän hinnan perusteella ja että kilpailutuksessa olisi suosittu suuria toimijoita pienten kustannuksella.

“Kilpailutuksessa lähtökohtana ovat olleet hankintalain periaatteet avoimuus, syrjimättömyys ja tasapuolisuus. Emme voi suosia tai syrjiä ketään tarjoajaa,” yliopiston hankintalakimies Sanna Pikkujämsä sanoo.

“Yliopiston oli asettava hinta valintaperusteeksi. Edellinen kilpailutus kumottiin, sillä markkinaoikeuden mukaan emme hyödyntäneet riittävästi kilpailuolosuhteita, kun jätimme hinnan kilpailuttamatta. Yliopistona olemme toimineet lain ja vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Laatua on Pikkujämsän mukaan aiemmissa kilpailutuksissa pisteytetty muun muassa kotimaisuusasteen ja omavalmistusasteen perusteella, mutta ne eivät ole tuoneet eroja tarjoajien välille.

Seuraavaksi Oulun yliopisto käy läpi viimeisimmän valituksen ja tekee päätöksen jatkotoimista. Ravintolakilpailutuksesta on valitettu aiemminkin.

”Valitusoikeus on jokaisen kilpailutukseen osallistujan perusoikeus. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että aina se toimija, joka ei tule valituksi, tekee valituksen. Tämä on turhauttavaa ja vaikuttaa kaikkiin tahoihin. Ravintolat toimivat väliaikaisjärjestelyin valitusaikana eikä pitkän tähtäimen kehittämistä voida tehdä. Valitusprosessi vie aikaa ja resursseja ja on kallista. Toivottavasti asia saadaan pian käsitetyä. Se varmasti on kaikkien osapuolten etu,” Pikkujämsä sanoo.



Lisätietoja:

Sanna Pikkujämsä

Hankintalakimies

Oulun yliopisto

+358294484085

sanna.pikkujamsa@oulu.fi