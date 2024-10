Talviajo väärillä renkailla voi käydä sielun ja kukkaron päälle

Paras aika vaihtaa talvirenkaat alle on nyt, toiseksi paras heti huomenna.

”Aamuliukkaita on jo ollut ja autojakin suistunut sen vuoksi teiltä. Vaikka syksy on ollut lämmin, talviset kelit voivat saapua nopeastikin. Silloin autossa on oltava talvirenkaat, jos liikenteeseen aikoo lähteä”, Autonrengasliiton puheenjohtaja Teemu Tuuri muistuttaa.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvossa on käytettävä talvirenkaita 1.11.–31.3. välisenä aikana aina kelin niin vaatiessa.

”Etenkin rengashotellissa asioivien kannattaa varata vaihtoaikaa ajoissa, sillä sesongin ruuhkassa vaihtoaikaa ei saa heti.”

Vaihtoa on turha myöskään lykätä esimerkiksi talvirenkaiden säästämisen takia. Kun autolla ajetaan, sen alla kuluvat jotkin renkaat joka tapauksessa.

”Optimointi sopii talvirenkaisiin tosi huonosti. Talvella ajetaan talvirenkailla.”

Vakuutus edellyttää huolellisuutta rengasasioissa

Hyväkuntoiset ja kelinmukaiset renkaat tarvitaan siksi, että ne auttavat pitämään auton tiessä. Onnettomustietoinstituutin mukaan renkaiden puutteet ovat merkittävällä tavalla osallisena Suomessa joka seitsemännessä liikenneonnettomuudesta.

Renkaiden puutteet voivat vaikuttaa onnettomuudesta maksettaviin vakuutuskorvauksiin. Liikennevakuutus korvaa liikenneonnettomuuden henkilövahingot, kolmansille osapuolille aiheutuneet omaisuusvahingot ja yhteentörmäystilanteessa syyttömän osapuolen ajoneuvon korjaukset.

”Korvauksen pienentäminen henkilövahingossa edellyttää törkeää huolimattomuutta, jollaiseksi renkaiden puutteita harvoin katsotaan. Sen sijaan ajoneuvon vapaaehtoisessa Kasko-vakuuttamisessa suojeluohjeet ovat usein tiukemmat”, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu sanoo.

Vakuutusyhtiö LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta ja autopalveluista vastaavan johtajan Tapani Alaviirin mukaan linja on se, että vahingot korvataan reilusti, mutta auton käytössäkin ihmisiltä edellytetään tavanomaista huolellisuutta. Suuremmissa kolareissa vaurioituneet autot tutkitaan tarkasti, jolloin myös renkaiden puutteet havaitaan.

”Jos renkaat ovat selkeästi lain vastaiset tai esimerkiksi keskellä talvea on ajettu kolari kesärenkailla, kysymyksiä herää varmasti ja Kasko-vakuutuksesta maksettavia korvauksia voidaan alentaa”, Alaviiri sanoo.

Mutarenkaat eivät sovi talveen

Tänä syksynä tavanomaisen kuntotarkastuksen ohessa omista talvirenkaista on hyvä katsoa myös rengasmerkinnät. Niin sanottujen Mud and Snow -renkaiden eli pelkästään M+S-merkittyjen renkaiden käyttö talviaikaan on joulukuun ensimmäisestä päivästä lähtien kiellettyä. M+S-renkaita on tullut Suomeen etenkin ulkomailta tuotujen autojen mukana.

”Ne ovat ympärivuotiseen käyttöön suunniteltuja kesärenkaita, jotka joissakin leudommissa ympäristöissä voivat toimiakin. Sen sijaan Suomen ja pohjoismaiden koviin talvikeleihin näillä renkailla ei pitäisikään olla mitään asiaa”, Tuuri sanoo.

Suomen oloihin sopivan ja lainmukaisen nastattoman talvirenkaan tunnistaa renkaan kyljen vuoristomerkistä. Talvirengaskaudella onkin siis lainkin mukaan 1.12.2024 lähtien ajettava vuoristosymbolilla merkityillä kitkarenkailla tai nastarenkailla.

”Vanha kitkarengas voi muuttua yhdessä yössä sakkorenkaaksi, eli vanhat talvirenkaat on hyvä käydä tarkasti läpi ja tarvittaessa hankkia tilalle ajan- ja lainmukaiset, turvalliset talvirenkaat”, Tuuri muistuttaa.

Muista tärkeimmät asiat talvirenkaista