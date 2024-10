A-Insinöörien päästövähennystavoitteille Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä

Rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsulttiyhtiö A-Insinöörit vahvistaa ilmastotyötään sitoutumalla Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymiin päästövähennystavoitteisiin. Järjestelmällinen ilmastopäästöjen vähentäminen omassa toiminnassa ollut ollut osa A-Insinöörien vastuullisuustavoitteita ja -raportointia jo useita vuosia.

Nopeat ja riittävän suuret globaalit päästövähennykset ovat yhä välttämättömämpiä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi.

– Vähäpäästöiset ratkaisut ja ilmastoymmärryksen lisääminen ovat keskeinen osa asiantuntijatyötämme ja kädenjälkeämme rakentamisen hankkeissa. Haluamme osoittaa asiakkaillemme ja sidosryhmillemme vahvaa ja uskottavaa sitoutumista päästövähennyspolkuun myös omassa toiminnassamme, nostaa rimaa ja osaltamme olla yksi edelläkävijöistä rakennusalalla, A-Insinöörien toimitusjohtaja Kari Kauniskangas sanoo.

Päästöjen vähentämistä A-Insinööreissä ohjaa hiilitiekartta, jossa keskeiset toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi liittyvät toimitilojen energiankäyttöön ja tilatehokkuuteen, työmatkaliikkumisen muotoihin sekä ostoihin ja alihankintaan. A-Insinöörit raportoi ilmastotyönsä edistymisestä vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa.

A-Insinöörien päästövähennystavoitteet vuoteen 2028 mennessä

Scope 1 ja 2 -päästöt

Vähennämme absoluuttisia scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 35 % vuoden 2023 tasosta. Tavoite on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Vähennämme absoluuttisia scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 35 % vuoden 2023 tasosta. Tavoite on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Scope 3 -päästöt

Vähennämme polttoaineen- ja energiankäyttöön, ylävirran kuljetukseen ja jakeluun sekä työntekijöiden työmatkoihin liittyviä ns. scope 3 -päästöjä 45 % työntekijää kohden vuoden 2023 tasosta.

Vähennämme polttoaineen- ja energiankäyttöön, ylävirran kuljetukseen ja jakeluun sekä työntekijöiden työmatkoihin liittyviä ns. scope 3 -päästöjä 45 % työntekijää kohden vuoden 2023 tasosta. A-Insinöörien toimittajien sitoutuminen

Tavaroiden, palvelujen ja käyttöomaisuuden hankintoihin liittyvistä päästöistä 69 % on peräisin toimittajilta, jotka ovat asettaneet tai asettavat tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet vuoteen 2028 mennessä.

– Jotta ilmastotoimet ovat riittäviä, merkittävät päästövähennykset rakentamisen koko arvoketjussa ovat välttämättömiä. Me olemme tässä asiakkaidemme aktiivisena tukena, ja odotamme myös omilta toimittajiltamme ja alihankkijoitamme omaa kunnianhimoista panosta, vastuullisuus- ja kehitysjohtaja Liisa Jäätvuori sanoo.

– Valitsemalla ilmastotavoitteidemme lähtövuodeksi vuoden 2023 emme ole päästäneet itseämmekään ihan helpolla. Olemme jo ehtineet tehdä kasvihuonekaasupäästöjemme pienentämiseksi monia vaikuttavia toimenpiteitä vuosien mittaan, Jäätvuori jatkaa.

Science Based Targets -aloite (SBTi) on maailmanlaajuinen yhteistyöhanke, joka tukee organisaatioita uusimman ilmastotieteen mukaisten päästövähennystavoitteiden asettamisessa. Tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen ja vauhdittaa yrityksiä päästöjen puolittamisessa ennen vuotta 2030 ja nollapäästöjen saavuttamisessa ennen vuotta 2050. Hankkeen takana ovat järjestöt CDP (Carbon Disclosure Project), YK:n Global Compact, World Resources Institute (WRI) ja World Wide Fund for Nature (WWF).