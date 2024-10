Haaga-Helian englanninkielinen opettajankoulutus täytti 20 vuotta

Ammatillista opettajankoulutusta on järjestetty Haaga-Heliassa englannin kielellä jo vuodesta 2004. Koulutuksen merkkivuosia vietettiin 23. lokakuuta, jolloin Pasilan kampuksella juhli lukuisa joukko koulutuksesta valmistuneita alumneja, opiskelijoita, opettajia ja muita kutsuvieraita.

Professional Teacher -koulutuksesta saa oman alansa ammatillisen opettajan pätevyyden ammattikorkeakouluihin ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa. Englanninkielisellä koulutuksella on ollut tärkeä paikkansa luomassa yksilöllisiä urapolkuja opettajaksi.

– Kullekin opiskelijalle väylä tarjoaa ainutlaatuisen reitin opettajaksi vastaten samalla koulutusten järjestäjien yksilöllisiin tarpeisiin. Kokonaisuutena koulutus tuottaa tärkeitä kansallisia ja kansainvälisiä opettajien verkostoja, kertoo juhlassa puhunut Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Crister Nyberg.

Englanninkielinen opettajankoulutus vastasi kansainvälistymisen tarpeisiin

Haaga-Heliaan englanninkielinen koulutus perustettiin aikanaan todelliseen tarpeeseen, sillä 2000-luvun alussa pääkaupunkiseudulla ei järjestetty lainkaan ammatillista opettajankoulutusta englanniksi.



– Tuohon aikaan piti opiskella Jyväskylässä, mikä ei ollut kovin kätevää, jos asui pääkaupunkiseudulla. Samaan aikaan Helsinki oli muuttumassa yhä kansainvälisemmäksi, mikä lisäsi tarvetta tarjota tätä koulutusta englanniksi myös Helsingissä, pohtii Haaga-Helian lehtori David Mauffret.

Opiskelijat ovat vuosien varrella edustaneet kymmeniä eri kansallisuuksia. Heitä on ollut lukuisten Euroopan maiden lisäksi esimerkiksi Brasiliasta, Intiasta, Yhdysvalloista ja Ghanasta. Nykyisessä ryhmässä on opiskelijoita noin kymmenestä maasta.



– On hienoa nähdä, että koulutus on edelleen elinvoimainen. Ryhmät ovat olleet hyvin monimuotoisia vuosien varrella ja niissä on ollut kaikenlaisia opiskelijoita aina kieltenopettajista insinööreihin, peruskoulutuksesta korkeakoulutukseen. Iso osa heistä jää Suomeen opettajiksi, kertoo Mauffret.

Seuraava haku Haaga-Helian ammatilliseen opettajankoulutukseen on 8.–22.1.2025. Haussa voi hakea sekä suomen- että englanninkieliseen opettajankoulutukseen.

